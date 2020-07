Le pagelle del Chelsea - Si salvano in pochi, Jorginho disastroso

Queste le valutazioni date al Chelsea, che ha perso per 3-0 in casa dello Sheffield United.

Kepa 5,5 – Non tra i più negativi della sua squadra, ma neanche autore di una prova da ricordare. In occasione del primo gol, respinge corta una palla poi sfruttata al meglio da McGoldrick.

James 6 – Nel primo tempo risulta uno dei giocatori più pericolosi del Chelsea, con una conclusione da fuori respinta Henderson. Pochi altri spunti da segnalare. (Dal 75’ Hudson-Odoi s.v.)

Zouma 5 – In constante difficoltà nel confronto con gli attaccanti avversari. Non migliora con il passare dei minuti.

Christensen 5 – Partita di grande sofferenza, in cui soffre nella battaglia in area contro McGoldrick e McBurnie per poi abbandonare il campo per un problema fisico. (Dal 46’ Rudiger 5 – Grave errore in occasione del 3-0, dato che non spazza via la palla e favorisce la zampata vincente di McGoldrick)

Azpilicueta 5,5 – Dopo un primo tempo abbastanza anonimo, nella ripresa cresce in pericolosità mettendo in mezzo in paio di cross invitanti.

Barkley 5,5 – Non riesce a sprigionare le sue doti atletiche come in tante altre circostanze, rendendo al di sotto dei suoi standard per sostanza in mezzo al campo e inserimenti offensivi. (Dal 78’ Loftus-Cheek s.v.)

Jorginho 5 – Tra i più in ombra nelle file dei Blues. Dà poche geometrie alla squadra, perdendo anche qualche pallone sanguinoso in mezzo al campo.

Mount 5 – Nel primo tempo dà il là all’azione dell’1-0 di McGoldrick, perdendo una brutta palla in uscita. Prestazione nel complesso negativa. (Dal 46’ Marcos Alonso 5,5 – Qualche iniziativa da parte sua, ma non abbastanza per considerare sufficiente il suo secondo tempo)

Willian 5 – Dopo diverse ottime prestazioni, fornisce una prova particolarmente abulica non dando la solita qualità alla manovra offensiva.

Abraham 5 – Letteralmente cancellato dai centrali difensivi avversari. Solo un paio di conclusioni verso la porta, peraltro non troppo pericolose.

Pulisic 5,5 – Il meno negativo del reparto offensivo di Lampard, grazie ad un paio di spunti partendo dalla corsia di sinistra. (Dal 66’ Giroud 5,5 – L’attacco del Chelsea non cresce in pericolosità con l’ingresso in campo del francese)