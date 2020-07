Le pagelle del Chelsea - Willian il migliore, Kanté in ombra

Queste le valutazioni date al Chelsea, che ha perso contro il West Ham in casa degli Hammers.

Kepa 5,5 – Qualche buon intervento durante la gara. Rivedibile, però, in occasione dell’1-1 firmato da Soucek.

Azpilicueta 6,5 – Motore instancabile sulla corsia di destra. Mette in mezzo una quantità industriale di cross per le punte.

Rudiger 6 – Gioca una buona prova a protezione dell’area di rigore, per poi arrendersi nel finale sul gol di Yarmolenko.

Christensen 5,5 – Qualche difficoltà in più rispetto al compagno di reparto nel contenere gli attaccanti del West Ham.

Marcos Alonso 6,5 – Partecipa con grande costanza all’azione offensiva. Certamente uno degli elementi di spicco nella serata amara dei Blues.

Kanté 5 – Prestazione decisamente da dimenticare per il francese, che non riesce praticamente mai a dominare in mediana come è solito fare.

Kovacic 6 – Primo tempo sostanzialmente sufficiente. Poco dopo l’inizio della ripresa, deve abbandonare il campo per problemi fisici. (Dal 53’ Mount 6 – Buon finale di partita da parte sua, gioca con la giusta intraprendenza)

Willian 7,5 – L’unico vincitore nella sconfitta del Chelsea. Si carica la squadra sulle spalle, si rende più volte pericoloso e segna una splendida doppietta con un rigore perfetto e una magistrale punizione.

Barkley 5,5 – Più ombre che luci per l’ex Everton, solitamente abituato ad essere più protagonista della manovra offensiva. (Dal 63’ Loftus-Cheek 6 – Porta vigore alla formazione in maglia blu, ma non riesce in giocate veramente impattanti)

Pulisic 6 – Parte timido per poi migliorare con il passare dei minuti. Si procura il rigore ed entra minacciosamente in area avversaria in più occasioni.

Abraham 5,5 – Certamente non la miglior prova stagionale per il giovane attaccante, spesso isolato e poco servito dai compagni. (Dal 63’ Giroud 5,5 – Con il suo ingresso in campo, non migliora la pericolosità offensiva dei Blues)