Le pagelle del City - Disastro Mendy, Gundogan e Laporte deludono. De Bruyne non basta

Risultato finale: Chelsea-Manchester City 2-1

Ederson 6,5 - Gran risposta sull'avvitamento da pochi passi di Christensen, che ha ben donde di rammaricarsene. Incolpevole sul sigillo di Pulisic, che deposita il pallone dove non può arrivare. Fa il massimo nell'azione che porta al rigore del Chelsea, e nel finale compie un altro grande intervento su Pedro. Nel mezzo, però, qualche indecisione con i piedi.

Walker 6,5 - Per approccio e carica agonistica è quasi certamente il più sintonizzato tra i titolari schierati da Guardiola. Ne è una prova il gran salvataggio sulla linea nella ripresa, salvifico dopo una dormita collettiva.

Fernandinho 4 - Lo scivolone su Pulisic è un campanello d'allarme che Guardiola capta invano, avendo già usufruito dei tre slot a sua disposizione. Pochi minuti più tardi commette la leggerezza che gli costa il rosso, e spiana la strada al successo del Chelsea.

Laporte 5 - Guardiola gli dà fiducia, nonostante una condizione fisica ancora evidentemente precaria. Il tecnico spagnolo non ottiene da lui le risposte che cercava: spesso fuori posizione, soffre i cambi di passo del Chelsea e fatica a trovare una connessione con Fernandinho. (Dal 74' Otamendi 6 - Poche colpe imputabili al centrale argentino).

Mendy 4 - La partenza è incoraggiante: avvelena le sortite di Sterling con una serie di sovrapposizioni che Azpilicueta non sembra in grado di gestire. Poi l'erroraccio: lascia lì il pallone, pensando di consegnarlo a Gundogan, che invece scappa via. Il risultato è la fuga con gol di Pulisic, che pure trova il tempo di dribblarlo un'altra volta. (Dal 58' Zinchenko 5,5 - Timido e poco coinvolto dopo l'ingresso).

Gundogan 4,5 - Dovessimo quantificare in percentuale la sua dose di responsabilità sul vantaggio del Chelsea, si potrebbe azzardare un trenta percento. Mendy la fa grossa, ma la frittata è compiuta solo perché anche lui per un istante spegne il cervello.

Rodrigo 5,5 - Il compito impartitogli da Guardiola è sempre lo stesso: giocate semplici e tanto lavoro sporco, per schermare l'estro a briglia sciolta di Gundogan e De Bruyne. Questa sera, tuttavia, è meno efficace del solito. Torna alla base poco dopo il cinquantesimo. (Dal 55' David Silva 5 - Spazi intasati per lo spagnolo, che non s'accende).

De Bruyne 7 - Poesia applicata al calcio, come spesso accade quando è lui a gestire le operazioni in mezzo al campo. La punizione che vale l'uno a uno è una perla rara, ma questa sera è predicatore nel deserto. Si toglie però lo sfizio di dimostrare ancora una volta che abbaglio abbia preso il Chelsea con lui.

Mahrez 5,5 - Nel primo tempo è il più intraprendente del tridente leggero schierato da Guardiola. Se Fernandinho ha un'occasione super di testa il merito è del suo cross millimetrico su punizione. Ci prova poco prima dell'intervallo, ma il suo mancino a giro finisce alto. Calo evidente dopo l'intervallo.

Sterling 5,5 - Con i suoi cambi di passo repentini dà sempre l'impressione di poter mettere in difficoltà il Chelsea, anche se gli manca sempre la rifinitura. Spaventa Kepa con un bel destro a giro, cerca il dialogo con i compagni, ma rimane a secco.

Bernardo Silva 5 - La scelta di schierare lui da falso nove è il termometro di quanta stima Guardiola nutra nei suoi confronti. Non è però la sua serata: cestina l'unica occasione che gli capita tra i piedi per via di qualche indugio di troppo. (Dal 55' Gabriel Jesus 5 - Quasi non ci si accorge che sia in campo: troppo poco per uno come lui).