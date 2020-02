vedi letture

Le pagelle del City - Mahrez oltre i fischi. Fernandinho un muro invalicabile

Risultato finale: Leicester-Manchester City 0-1

Ederson 6 - Nonostante la costante pressione del Leicester, in realtà i suoi interventi si contano sulle dita di una mano. Rischia molto con un intervento pericolosissimo in area su Iheanacho, ma l'arbitro lo grazia e non concede rigore.

Walker 6 - Soffre abbastanza le folate offensive avversarie, ma sbaglia poco.

Laporte 5,5 - Viene graziato dal palo quando nel primo tempo si perde Vardy. Nel resto della partita fa fatica a stare dietro all'attaccante del Leicester ma se la cava soprattutto grazie al compagno di reparto (dal 58' Otamendi 6 - Entra per dare riposo a Laporte nel momento migliore dei suoi. Non viene praticamente mai impegnato)

Fernandinho 7 - Un muro. Ferma almeno cinque azioni degli avversari e soprattutto nel finale evita che gli avversari si avvicinino alla sua area.

Mendy 5,5 - Il fisico è imponente ma i piedi sono quelli che sono.

De Bruyne 6 - Può fare decisamente di più con la sua classe, ma fornisce comunque un paio di buone giocate.

Gundogan 6 - Dà ordine e geometrie alla squadra. Partita senza lode e senza infamia.

Bernardo Silva 6 - Corre tanto e anche se non riesce a dare il giusto supporto agli attaccanti, è comunque molto presente nel gioco dei suoi.

Rodrigo 5,5 - Poca roba. Si vede solo per un paio di passaggi pericolosi, niente di più.

Mahrez 7 - Sostanzialmente il migliore in campo. Nonostante i fischi costanti del pubblico avversario, è la vera spina nel fianco del Leicester. L'azione che porta al gol di Jesus è da lustrarsi gli occhi.

Aguero 5 - Gli viene annullato giustamente un gol in fuorigioco, poi si fa ipnotizzare da Schmeichel sbagliando il calcio di rigore. Conclude la sua pessima partita con un tiro da due passi parato sempre dal portiere danese (dal 77' Gabriel Jesus 7 - Ci mette 4 minuti per timbrare il cartellino e porre qualche dubbio su chi, in questo momento, sia meglio schierare tra lui ed Aguero).