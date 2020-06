Le pagelle del Colonia - Difesa da incubo, Cordoba e Modeste in gol

Colonia-Lipsia 2-4: 7' Cordoba (C), 20' Schick (L), 38' Nkunku (L), 50' Werner (L), 55' Modeste (C), 57' Dani Olmo (L)

Horn 5.5 - Poche responsabilità sui primi due gol subiti, sulla rete di Nkunku prova l'uscita disperata ma non può farci nulla. Poteva fare qualcosa di più sul tiro di Dani Olmo? Probabile, ma nessuno si salva nella prestazione disastrosa della difesa di casa.

Schmitz 5 - Il compagno di reparto gli lascia due avversari scomodissimi, lui fatica sia con Nkunku che con Angelino. Viene saltato regolarmente, soprattutto nella parte finale del primo tempo. (Dal 75' Meré 5.5 - Si vede pochissimo, tocca davvero pochi palloni).

Czichos 5 - Sbavature, ritardi in chiusura e una prestazione da dimenticare immediatamente. Se il Colonia non vuole rischiare deve cambiare atteggiamento in fase difensiva.

Leistner 4.5 - Indirizza il match, ma nella direzione sbagliata: prima un'ammonizione inutile in mezzo al campo, poi due disattenzioni sulle prime due reti del Lipsia. Matita rossa, troppi errori per il centrale tedesco.

Katterbach 5 - Forse uno dei meno disattenti in difesa, ma anche lui lascia davvero troppo spazio. Nella prima frazione non chiude mai i giocatori del Lipsia che provano il cross.

Skhiri 5 - Un tiro che impensierisce Gulacsi, ma niente di più. Si vede soltanto all'ingresso in campo, poi sparisce totalmente dal terreno di gioco.

Hector 5 - Perde nettamente il duello fisico con Sabitzer, spesso fa fatica e rincorre a vuoto l'avversario. Manca anche in fase di impostazione.

Kainz 5 - Dovrebbe dare una mano sulla corsia destra, ma quando deve ripiegare non riesce mai a fermare Angelino, vera spina nel fianco. (Dal 59' Drexler 5 - Perde un pallone sanguinoso dopo due minuti dall'ingresso in campo, atteggiamento da condannare).

Rexhbecaj 5 - Si vede soltanto nell'azione del gol di Cordoba, da posizione impossibile colpisce il palo. Poi esce dal match, non si vede più. (Dal 58' Thielmann 6 - Qualche buona giocata, ma il risultato è già compromesso quando entra in campo).

Jakobs 4.5 - Inesistente. Non copre mai, non va in percussione sulla corsia di competenza, a volte il suo raggio d'azione è fuori dal campo. Fin troppa pazienza da parte di Gisdol, che lo spedisce in panchina a 15' dalla fine. (Dal 76' Terodde 6 - Ci prova fino alla fine, da premiare l'atteggiamento).

Cordoba 6.5 - Tocca un solo pallone e incide subito nel match: un tiro, un gol e Colonia avanti già dopo sette minuti. È costretto ad uscire subito dopo per via di un colpo subito al ginocchio. (Dal 24' Modeste 6.5 - Gran bel gol, ma un suo rinvio sbagliato serve Dani Olmo per la quarta rete. Da matita rossa anche l'errore del possibile 3-4).