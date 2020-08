Le pagelle del Copenaghen - Straordinario Johnsson, Bjelland ingenuo

Johnsson 8.5 - Compie una serie incredibile di parate salva-risultato: non può nulla sul rigore di Bruno Fernandes, al quale ha però negato almeno altri quattro gol. Prestazione straordinaria: che serata!

Varela 6 - Partita generosa da parte sua, bravo a spingere quando possibile sulla corsia di sua competenza ed altrettanto preciso e "sul pezzo" in fase difensiva (Dal 105' Bartolec s.v.)

Nelsson 6.5 - Tantissime chiusure provvidenziali sulle incursioni dello United in zona d'attacco: molto bravo, in particolare, durante i tempi regolamentari. Leggermente in calo, invece, nei supplementari: a corto di energie, fa però il massimo per non sfigurare.

Bjelland 5.5 - Macchia una buona prova con un ingenuo fallo su Martial ad inizio primo tempo supplementare: l'arbitro, ben posizionato, non può far altro che assegnare il calcio di rigore ai Red Devils. Errore che si rivela decisivo: Copenaghen eliminato per una sbavatura del suo difensore.

Boilesen s.v. (Dal 15' Bengtsson 6 - Entra a freddo in seguito al problema muscolare occorso al compagno. Buon atteggiamento, ma sulla fascia sinistra va spesso in affanno sulle accelerazioni di Wan-Bissaka e Greenwood)

Biel 5.5 - Molto attivo in avvio di match, cala col passare dei minuti: con l'accendersi del Manchester United, lo spagnolo sparisce lentamente dai radar della sua squadra (Dal 57' Oviedo 6 - Ha una clamorosa occasione da gol al 65': da distanza ravvicinata, calcia a botta sicura ma viene chiuso incredibilmente da Wan-Bissaka. Importante, ai supplementari, in zona difensiva)

Stage 6 - Quando ne ha la possibilità, si mette in proprio con diverse conclusioni anche da distanza considerevole: bravo a provarci, ma sfortunato nell'esito (Dal 105' Mudrazija s.v.)

Zeca 6 - E' tra i più "in palla" sulla linea dei centrocampisti. Lucido a sfornare una serie di palloni giocabili al reparto avanzato e, quando necessario, ad arretrare il proprio baricentro per contenere le percussioni degli inglesi.

Daramy 5.5 - Il classe 2002 dimostra di avere tanto talento e buone capacità con i piedi, ma si nota l'inesperienza in partite di questo livello (Dal 57' Kaufmann 5.5 - Lasciato a sorpresa in panchina, entra a partita in corso senza riuscire a trascinare la squadra verso le semifinali: pochi palloni toccati e nessuna occasione da gol messa a referto)

Wind 6 - Tocca un discreto numero di palloni scambiando con una certa insistenza con Falk: ai supplementari, proprio in seguito ad un'azione gestita insieme al compagno di reparto, ha un'occasione per segnare ma viene murato da Williams.

Falk 6 - Prestazione di sacrificio da parte sua: fa tutto ciò che gli chiede il mister, proponendosi spesso in difesa per contrastare le "torri" dello United. Gli manca il gol, ma non ci sono stati molti palloni giocabili in avanti (Dal 111' Boving s.v.)