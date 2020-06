Le pagelle del Crystal Palace - Hennessey bersagliato, mediana in affanno

Risultato finale: Liverpool-Crystal Palace 4-0.

Hennessey 5,5 - Il tiro al bersaglio del Liverpool non vede particolari responsabilità da parte del portiere del Palace che tuttavia non sfodera mai interventi decisivi.

Ward 5,5 - Salva sulla linea il possibile 2-0, se la deve vedere con Mané e l'attaccante senegalese è un cliente piuttosto difficile.

Cahill 5 - Rischia molto con un tocco di mano su tiro di Firmino che Atkinson lascia correre. Concede troppi spazi.

Sakho 5,5 - Non getta mai la spugna ma è oggettivamente difficile contenere questo Liverpool. Generoso.

van Aanholt 5,5 - Soffre l'imprevedibilità di Salah, meglio in fase offensiva nelle poche occasioni in cui il Crystal Palace cerca la profondità sulle fasce.

Kouyaté 5 - Troppo evanescente nel proporre gioco, non riesce mai ad emergere. Dal 21' s.t.: Milivojevic 5 - Più incisivo nell'interdizione, ma sostanzialmente non cambia l'inerzia della gara.

McCarthy 5 - Serata complicata per la mediana di Hodgson, troppo timida e inefficace nel contrastare lo strapotere del Liverpool in fase di possesso. In ombra.

McArthur - 5,5 - Il Palace fatica a fare filtro di fronte alle molteplici soluzioni proposte dagli avversari. Meglio nell'innescare le sporadiche ripartenze.

Townsend 6 - Cerca di dare fluidità sulla destra ma la difesa del Liverpool chiude sempre molto bene. Non si dà mai per vinto ed anche nel finale cerca soluzioni per far salire la squadra.

Ayew 5,5 - Con l'uscita di Zaha si schiera come attaccante unico del 4-5-1 ma trova pochissimi palloni giocabili. Dal 38' s.t.: Pierrick Keutcha n.g. - Solo una manciata di minuti per lui.

Zaha n.g. - Sfortunato, si vede costretto a lasciare subito il campo per un fastidio muscolare. Dal 15' s.t.: Meyer 6 - Qualche buona intuizione nel finale di primo tempo, ma con il passare dei minuti le occasioni per far male in avanti sono sempre meno.