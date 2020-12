Le pagelle del CSKA Sofia - Serata da ricordare per Sowe. Bene la difesa

Busatto 6,5: Sul gol non può nulla, in altre occasioni è bravo a chiudere le punte avversarie con uscite rischiose, ma decisive. Fra i pali è invece chiamato poche volte all’intervento. Vince il duello personale con Mayoral.

Antov 6,5: Il giovane centrale difensivo gioca una gara attenta con qualche ottimo intervento in anticipo sugli avversari.

Mattheij 6: Il meno brillante della retroguardia, ma concede poco agli avversari soprattutto negli assalti finali giallorossi.

Zanev 6,5: Pedro è un avversario non banale ed è normale concedergli qualcosa, ma per il resto la gara del capitano bulgaro è perfetta. Tanti gli interventi puliti e in anticipo a bloccare le azioni avversarie.

Yomov 6: Gara senza sbavature e con qualche buona discesa favorita da un avversario diretto che paga l’inesperienza e qualche lacuna in fase di copertura. dal 61° Vion 6: Normale amministrazione in una gara che ha più poco da dire.

Younga 6: Gara di grande sacrificio in mezzo al campo, ma con poche sbavature. Contribuisce ad alzare la muraglia davanti alla difesa e spegnere le fonti di gioco romaniste. dal 73° Galabov sv:Entra per far rifiatare il compagno e alzare la muraglia dietro.

Geferson 6,5: Nasce terzino e si trasforma in regista. È il cervello del gioco bulgaro ed è sempre nel vivo dell’azione. Come dimostra l’assist per il primo gol di Sowe.

Mazikou 6: Tanta corsa sulla fascia con qualche buon affondo e anche un’occasione per calare il poker non sfruttata.

Tiago Rodrigues 6,5: Pronti via sblocca la gara con una bella conclusione da fuori, poi si mangia il raddoppio. Per il resto tanto sacrificio nel pressing e in fase difensiva, ma con la palla fra i piedi è sempre pericoloso. dal 80° Henrique sv: Pochi minuti per godersi la prima vittoria europea.

Sowe 7: Vive una serata da ricordare segnando una doppietta da centravanti puro seppur con la complicità di una difesa poco attenta. Non male per un giocatore che in Italia non era riuscito a sfondare. Decisivo. Dal 73° Ahmedov sv: Entra per la standing ovation virtuale del compagno. Si vede poco dedicandosi soprattutto alla fase di copertura e pressing.

Sankharé 6: Davanti si vede molto poco, ma fa un enorme lavoro di pressing per non far respirare i portatori di palla giallorossi. Nel primo tempo di testa sbroglia un situazione pericolosa in area. Dal 61° Beltrame 6: L’ex Juventus si regala mezzora contro la Roma aiutando i compagni a portare a casa una vittoria che fa sicuramente morale nonostante serva a poco per il cammino europeo ormai compromesso.

Akrapovic 6,5: La Roma gli rende la vita facile con alcuni errori marchiani, ma lui riesce a incartare bene la squadra giallorossa con una squadra molto corta e difensiva che intasa le linee di passaggio ed è brava a ripartire in velocità.