Le pagelle del 'Gladbach - Sommer, dormita da inchiesta. Embolo lotta ma sbaglia

Risultato finale: Bayern Monaco - Borussia Monchengladbach 2-1

Sommer 5,5 - Compie due miracoli, uno per tempo. Ma la dormita sul primo gol del Bayern è da inchiesta.

Lainer 6 - Spinta piuttosto costante sulla destra, va in difficoltà solo con l'entrata in campo di Coman. Perisic viene marcato benissimo.

Ginter 5,5 - Dorme un po' nel primo e viene graziato da Hernandez, e anche su Goretzka nel finale non è reattivissimo. Per il resto è piuttosto attento.

Elvedi 6,5 - Prestazione pressoché perfetta del centralone ospite, che riesce a reggere il colpo nonostante i folletti avversari. Gnabry ci sbatte contro un paio di volte (dal 46' Janchstke 6 - Jolly difensivo, viene schierato sia da centrale che, nel finale, da terzino. Non fa brutta figura).

Bensebaini 6 - Era il grande atteso dopo la doppietta dell'andata e non sfigura con un paio di sgasate offensive. Non riesce ad imporsi comunque in maniera particolare.

Hofmann 6 - Partita ordinata, costretto più che altro a coprire più che a difendere. In attacco si vede un paio di volte in maniera pericolosa (dal 70' Wendt 5,5 - Non proprio presentissimo sul cross finale di Pavard che poteva anticipare).

Kramer 6 - Il metronomo del Borussia dà ritmo ai suoi, risultando utile anche in difesa.

Neuhaus 5,5 - Ci prova in attacco con scarsi risultati. Il Bayern chiude sempre bene su di lui.

Stindl 6 - Non una partita sensazionale ma comunque sbaglia poco. Nel finale rischia di pareggiare con un eurogol.

Hermann 6 - Pronti via aveva segnato un bel gol, annullato dal VAR. Per il resto non si vede moltissimo.

Thuram - s.v. (dal 10' Embolo 5,5 - Il gol dello svantaggio nasce da un suo errore madornale sotto porta, quando da meno di mezzo metro riesce a calciare fuori. Per il resto però si muove molto ed è spesso pericoloso ((dall'82' Bénes s.v.).