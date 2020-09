Le pagelle del Leeds - Harrison grande protagonista, disastro Koch. Rodrigo, esordio flop

vedi letture

Risultato finale: Liverpool-Leeds 4-3

Meslier 6 - Finisce la sfida con quattro reti al passivo, non ha nessuna responsabilità. Due rigori imparabili di Salah, irresistibile il mancino dell'egiziano e Van Dijk lasciato solo dai compagni.

Ayling 6 - Fronteggia a testa alta due avversari di un certa caratura come Robertson e Mané, soffre più con il primo ma rimane in piedi. Invece ha poche occasioni per rendersi pericoloso in zona offensiva.

Koch 4,5 - Sicuramente il peggiore in campo della formazione di Marcelo Bielsa. Subito dopo quattro minuti allarga il braccio ingenuamente regalando il penalty a Salah, troppo leggero poi in marcatura su Van Dijk.

Struijk 6 - Prova a tenere in piedi la retroguardia del Leeds, fa buon uso della sua struttura fisica per contrastare Roberto Firmino. Qualche difficoltà ma riesce a strappare una sufficienza.

Dallas 5 - Dalle sue parti si aggira un certo Mohamed Salah, mettere un freno all'egiziano è un compito difficile anche per i migliori. Va spesso in apnea, saltato con troppa facilità dall'ex Roma.

Philips 6,5 - Il cervello della formazione di Bielsa. Grande prova in un grande teatro come Anfield Road. Dal suo destro nasce la rete di Harrison poi dispensa palloni intelligenti per i compagni.

Helder Costa 6,5 - Tanta corsa anche ad alta velocità, sempre chiamato in causa dai compagni soprattutto a campo aperto. Nel secondo tempo pennella in mezzo per il terzo gol del polacco Klich.

Pablo Hernandez 6 - Buona prestazione per l'esperto trequartista degli inglesi, bravo a dialogare di prima intenzione con i compagni di reparto. Nella ripresa accusa un po' di stanchezza. (Dal 63' Roberts 5,5 - Mai veramente dentro la partita dopo il suo ingresso in campo).

Klich 6,5 - Troppe giocate di fino che finiscono per non giovare alla manovra veloce del Leeds nel primo tempo. La musica cambia nella ripresa, gol d'autore il suo per riportare gli ospiti in parità. (Dal 81' Shackleton sv).

Harrison 7 - Non poteva esserci esordio migliore per lui in Premier League. Il primo gol in stagione del Leeds è tutto suo ed è anche un capolavoro, controllo a seguire e pallone sul primo palo. Svaria su entrambe le corsie.

Bamford 6,5 - Preferito al nuovo arrivato Rodrigo dal primo minuto, scelta vincente per Marcelo Bielsa. Corre per tre a pressare i calciatori del Liverpool, giova dell'errore di Van Dijk e sigla il gol del 2-2. (Dal 63' Rodrigo 5 - Un esordio da dimenticare in fretta per l'acquisto più costoso della storia del Leeds, non tocca un pallone in zona offensiva e commette il fallo da rigore che regala la vittoria al Liverpool).