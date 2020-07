Le pagelle del Leicester - Schmeichel tiene in vita le Foxes e Vardy acciuffa l'Arsenal

Schmeichel 7 - Non può nulla sulla’1-0, poi si esalta in almeno in tre occasioni solo nel primo tempo. E’ grazie a lui che la partita resta aperta e il Leicester riesce a pareggiarla senza dover recuperare un passivo superiore.

Soyuncu 5 - A vuoto sul lancio in profondità di Ceballos per Saka che porta al vantaggio dell’Arsenal. Si fa perdonare poco dopo con una chiusura provvidenziale, ma nell’uno contro uno con il 77 dei Gunners esce sconfitto.

Evans 6,5 - Dei tre centrali è l’ultimo ad arrendersi. Nel primo tempo prova a reggere la linea come può, ma anche lui si lascia saltare da Saka per l’assist dell’1-0. Nella ripresa si rende protagonista di un paio di interventi che salvano il risultato.

Bennett 5 - A campo aperto può poco contro la velocità di Aubameyang. L’attaccante di Arteta lo coglie impreparato in più di un’occasione ed è sempre lui a lasciarsi sfuggire Lacazette sul colpo di testa nel primo tempo che trova ancora un reattivo Schmeichel tra i pali. (Dal 76’ - Gray 6,5 - Sfrutta la superiorità numerica del Leicester per avere più spazio sulla trequarti, suo l’assist per il pari di Vardy).

Justin 6- Bel duello con Tierney, ma vinto dall’esterno dell’Arsenal almeno nel primo tempo quando Justin non riesce quasi mai ad affacciarsi oltre la sua metà campo. Nella ripresa sale di giri e grazie al suo anticipo viene espulso Nketiah.

Tielemans 5,5 - Nella prima mezz’ora si posiziona tra le linee e regala un paio di palloni interessanti a Vardy, ma con il passare dei minuti il suo raggio d’azione si abbassa diventando sempre meno pericoloso.

Albrighton 5 - Poco abituato a giocare in una linea a cinque e spesso esce in ritardo sugli inserimenti e i tagli degli esterni di Arteta. L’unico squillo lo regala nel primo tempo con l’assist non sfruttato da Iheanacho per l’1-1. (Dal 59’ Fuchs 6 - Tatticamente non cambia nulla, ma regala molti più palloni e cross dalla destra.)

Ndidi 5,5 - Resta imbottigliato nel centrocampo affollato da maglie rosse. Impreciso in fase d’uscita del pallone e poco concentrato in quella d’interdizione. Nel secondo tempo ha più spazio ma non riesce a sfruttarlo (Dal’82’ Praet - s.v.)

Vardy 7- Parte sempre alle spalle di David Luiz provando a rubargli il tempo, ma non gli arrivano palloni giocabili. Uno dei pochi del primo tempo lo regala a Iheanacho per il gol del pareggio che verrà poi annullato. Anche nella ripresa imbecca bene l’esterno di Rodgers che non sfrutta davanti a Martinez. Quasi allo scadere è suo il tap in vincente per il pari finale. E' sempre decisivo.

Iheanacho 5,5 - La prima occasione è la sua. Poi segna ma il gol è annullato perché viziato da un suo fallo. Con un’azione simile arriva alla conclusione anche nel secondo tempo, ma non incrocia bene. Troppe volte, però, parte spalle alla porta facilitando il compito dei difensori dell’Arsenal. (Dal 59’ Barnes 6,5 - Entra e si rende pericoloso con un tiro da fuori che non trova la porta. Poi prova a suonare la carica con un paio di iniziative niente male sull’out di sinistra e ci prova in avvitamento di testa non dando forza al tiro. Ci mette tanto impegno ma gli manca il gol)

Perez 5,5 - Parte da sinistra e prova in più di un’occasione ad accentrarsi per liberare il destro ma senza fortuna. Poco reattivo anche quando c’è da combattere.