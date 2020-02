vedi letture

Le pagelle del Leicester - Tielemans a due facce. Schmeichel fa quel che può

Risultato finale: Leicester-Manchester City 0-1

Schmeichel 7 - Poco da dire al portiere danese. Salva i suoi in almeno un paio di occasioni e ferma anche Aguero sul calcio di rigore. Nulla può su Gabriel Jesus che gli calcia da due metri.

Fuchs 5,5 - Torna in campo dopo un po' di tempo e si vede che è un po' arrugginito. La sua esperienza comunque aiuta e non poco la difesa, anche se lascia solo Gabriel Jesus sul gol (dal 90' Perez - s.v.).

Evans 6 - Partita solida per il centrale inglese che è sempre attento.

Soyuncu 6,5 - Il turco in difesa è difficilmente superabile e nel finale si proietta avanti in maniera imponente. Ottima partita.

Pereira 6 - In fase di spinta aiuta tanto l'azione dei suoi. La velocità e la tecnica non gli mancano, la continuità sì.

Maddison 6 - Piede fatato per il 10 delle Foxes, la cui qualità è superiore rispetto alla media. Il problema è che alla fine i suoi contano 0 gol, e la colpa non può che essere anche sua.

Tielemans 6 - Partita a due facce per il centrocampista belga. Nel primo tempo è una furia e regala anche un grande assist a Vardy, nel secondo crolla completamente dal punto di vista fisico e diventa un uomo in meno.

Praet 5,5 - Si vede troppo poco per la qualità che ha. Si rende protagonista solo per il tocco di mano che causa il rigore poi fallito da Aguero (dall'84' James - s.v.)

Chilwell 6 - Instancabile. Sulla sinistra è una freccia, anche se in difesa soffre e non poco Mahrez.

Iheanacho 6 - Molto attivo nell'attacco del Leicester. Con Vardy formano una coppia che mette in grossa difficoltà la difesa del City, anche se non riescono a colpire in maniera decisiva. Guadagnerebbe un calcio di rigore per un colpo ricevuto da Ederson, ma l'arbitro non lo ravvisa (dal 45' Barnes 6 - Entra bene in campo e si rende pericoloso con un paio di sgasate sulla destra, anche se gli manca l'ultimo passaggio).

Vardy 6 - Pagella non semplice quella dell'attaccante inglese. È sostanzialmente una spina nel fianco per la difesa del City, anche se alla fine non riesce a marcare il tabellino e colpisce anche un palo clamoroso. Alla fine una partita sufficiente.