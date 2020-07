Le pagelle del Leicester - Vardy lasciato solo, Ayoze Pérez l'unico a provarci

vedi letture

Risultato finale: Tottenham-Leicester 3-0

Schmeichel 6 - Fa il possibile in un primo tempo da incubo per il Leicester: incolpevole sui tre acuti del Tottenham, salvifico sul destro a botta sicura di Son, mandato in fuga da Winks. Poco sollecitato nella ripresa, quando ormai il Tottenham ha la vittoria in tasca.

Bennett 4,5 - Appare subito l'anello debole del terzetto. Son lo mette a sedere con facilità disarmante sul primo gol, troppo morbido in marcatura su Kane in occasione del tris degli Spurs. Più in generale, è soprattutto nelle zone di sua competenza che il Tottenham trova terreno fertile per seminare offensive pericolose.

Morgan 5 - Nelle fasi più critiche prova a farsi condurre dall'esperienza, ma oggi il mismatch con Kane è incolmabile. Qualche scricchiolio anche nei duelli di fisico, piatto forte della casa.

Evans 5 - Anche lui in evidente difficoltà nella buriana del primo tempo. La difesa sbanda, e lui non trova contromisure. Ammonito dopo il settantesimo per una spinta su Kane.

Justin 4,5 - Non si riprende dallo shock in avvio: deviazione fortuita, ma decisiva sul destro di Son e pallone alle spalle di Schmeichel. A livello psicologico fatica a reagire: insicuro e timido nelle giocate.

Ndidi 5 - Filtro difettoso sin dalle prime battute, cui non riesce a porre rimedio nel corso del match. Quando viene meno la riserva di energia rischia di soccombere definitivamente: Rodgers se ne ravvede e lo richiama in panchina. (Dal 69' Praet 5,5 - Lo si vede pochissimo dopo l'ingresso).

Tielemans 5 - Talento purissimo che tende ad appassire, più che a fiorire quest'oggi. Anche perché era quasi impossibile far meglio, viste le difficoltà che attanagliano le Foxes. Esce poco prima del settantesimo, dopo una prova incolore. (Dal 69' Mendy 5,5 - Nemmeno lui entra in partita: al momento del suo ingresso la situazione è già ampiamente compromessa).

Thomas 4,5 - Pensare che l'avvio era stato promettente: spigliato, intraprendente sulla sinistra, tanto da mettere a tratti in imbarazzo Aurier. Poi il patatrac: due errori in poco più di centoventi secondi che propiziano la doppietta di Kane.

Ayoze Pérez 6,5 - Il migliore nel naufragio del primo tempo. Non è un caso che le due migliori occasioni per le Foxes portino la sua firma: prima una volée respinta da Lloris, poi un siluro che produce il medesimo effetto. Un po' a sorpresa, esce ad inizio secondo tempo. (Dal 59' Iheanacho 6 - Cerca la conclusione e mette un po' di pepe).

Vardy 5 - Rifornimento inesistente per l'inglese, che s'affida al solito piglio grintoso, senza però mordere dalle parti di Lloris. Troppo isolato per pensare di rendersi più pericoloso.

Barnes 5,5 - Quando crea i presupposti per pungere pecca d'egoismo, prediligendo conclusioni spesso proibitive alle assistenze per i compagni. Abbandona il campo al minuto ottantatré. (Dall'83' Hirst s.v.).