Le pagelle del Lens - Ganago fondamentale, brillano Michelin e Banza

Leca 6.5 - Praticamente una serata da spettatore non pagante contro una corazzata come il PSG: chi l'avrebbe mai detto?

Gradit 6.5 - Ottimo lavoro al centro della difesa, preciso e attento in fase di contenimento e durante il forcing disperato portato dagli ospiti nel finale.

Badé 6 - Non è sempre impeccabile nelle chiusure, ma come attenuanti bisogna considerare la giovanissima età e l'inesperienza a giocare partite di questo livello.

Medina 6.5 - Bravo, nel momento del bisogno, a mandare fuori giri i riferimenti offensivi del PSG.

Michelin 7 - Gran lavoro per l'esterno destro del Lens, abile a proporsi in avanti in più di una circostanza con traversoni verso gli attaccanti.

Perez 6 - A 29 anni, all'esordio in Ligue 1, la sua squadra vince 1-0 contro i campioni in carica del PSG. Una serata, quella appena trascorsa, che il centrale ha vissuto in discreta tranquillità in mezzo al campo: sarà difficile dimenticare questi novanta minuti.

Doucouré 6 - L'ammonizione rimediata sul finire del primo tempo lo costringe ad una ripresa più "conservativa" per evitare di incorrere nell'espulsione (Dall'83' Mauricio s.v.)

Sylla 6.5 - Raggiunge il punto più alto della giornata tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, procurandosi due buone occasioni da rete che però non riesce a concretizzare (Dall'83' Boura s.v.)

Kakuta 6.5 - Dopo il gol all'esordio col Nizza, ripete un'altra prestazione di rilievo: sulla trequarti, alle spalle delle due punte, è libero di muoversi in ogni parte del campo con un unico fine, quello di servire i soci in profondità. Lo fa sempre nel migliore dei modi (Dal 71' Cahuzac s.v.)

Banza 6.5 - Spende tante energie nei primi 45' ma l'occasione migliore gli capita poco prima della sostituzione: colpo di testa in tuffo da due passi, Bulka salva sulla linea di porta (Dal 65' Sotoca 6 - Riesce a dare una ulteriore spinta al Lens verso l'impresa: a dieci minuti dalla fine ha un chiaro match point a disposizione, ma non lo sfrutta)

Ganago 7 - Coraggioso nel pressare, fino allo sfinimento, tutti i portatori di palla del PSG nonostante il netto divario fisico: mantenendo un baricentro piuttosto alto, manda spesso in affanno la difesa avversaria riuscendo a procurarsi diverse opportunità. In occasione del gol, approfitta al meglio dell'errore di Bulka mandando al bar Verratti prima di scagliare un gran destro nel sacco (Dal 71' Jean s.v.)