Le pagelle del Lione - Follia di Rafael, Lopes salva tutto. Cornet non si ferma mai

Paris Saint-Germain-Lione 0-0 (6-5 d.c.r.)

Lopes 7 - La reattività è sempre stata una delle sue migliori caratteristiche e la mette in mostra durante tutto l'arco del match. Viene sollecitato spesso rispetto al collega parigino, ma si fa trovare sempre pronto. Se il match termina ai rigori è anche grazie alle sue parate, ma dagli undici metri non riesce a neutralizzare nulla.

Denayer 6 - È uno dei più attenti in difesa, concede davvero poco a Neymar. Quando il brasiliano passa lui lo ferma in tutti i modi possibili.

Marcelo 6.4 - Si presenta con una gran chiusura difensiva: fa schermo davanti alla difesa e limita uno spento Icardi. (Dall’81’ Andersen 6 - Si unisce alla buona prova difensiva dei compagni e concede pochissimo).

Marcal 6 - Insieme al reparto arretrato mette su un muro compatto e invalicabile. Tiene a bada un Di Maria tutt’altro che in forma, quando può imposta anche l’azione.

Dubois 6.5 - Esce dal campo praticamente stremato. Si sacrifica in copertura, se può accelera. Fa il quarto della difesa, a volte anche il quinto. (Dall’85’ Rafael 5 - Inizia bene, poi a pochi minuti dal termine del supplementare commette un fallo inutile rischiando di regalare al PSG un rigore gratuito).

Caqueret 6 - Garcia sa che alzando l’intensità a centrocampo può fare bene. Si mette in marcatura su Neymar e non lo lascia praticamente mai.

Guimaraes 6.5 - Uno dei migliori, soprattutto in fase di non possesso. Rompe il gioco e lancia in avanti senza pensarci due volte. Esce per via di un cartellino giallo, l’ex tecnico della Roma non lo rischia fino al 90'. (Dal 65’ Mendes 5.5 - Sbaglia qualche scelta di troppo, soprattutto negli ultimi 16 metri).

Aouar 6 - Nel primo tempo è uno dei più pericolosi, quando si stacca e prova l’inserimento diventa pericolosissimo. Manca però nella conclusione, non ha la giusta lucidità nell'area dei parigini.

Cornet 6.5 - Le doti non sono in discussione, quando prova ad autolanciarsi diventa devastante. Il problema è che non c’è campo aperto, ma solo una lunghissima partita a scacchi. Nel complesso gioca una buonissima gara, soprattutto in copertura.

Dembélé 5 - Partita complicata, l’istantanea del suo match è sul pallone mancato in area di rigore. Il meno pericoloso dell’attacco del Lione. (Dall’81’ Traore 5.5 - Il cambio di Garcia ha senso, ma non riesce a rompere le linee vista la buona prova della difesa parigina).

Depay 6 - Si muove molto e non da punti di riferimento, sicuramente è uno dei più pericolosi. Si perde in qualche ricamo di troppo, forza spesso la giocata. (Dall’80’ Ekambi 5.5 - Combina poco, non tanto per lo scarso impegno ma per i ritmi decisamente bassi).