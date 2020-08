Le pagelle del Lipsia - Upamecano imperioso, Adams gol storico

vedi letture

Queste le valutazioni date al Lipsia, che ha battuto per 2-1 l'Atletico Madrid.

Gulacsi 6 – Il portiere del Lipsia non vive una partita con troppi patemi d’animo, visto che i tiri in porta dell’Atletico sono veramente pochi. Si tuffa dal lato giusto sul rigore di Joao Felix, ma non riesce a compiere il miracolo.

Klostermann 5,5 – Macchia una buona partita con il fallo da rigore ai danni di Joao Felix, che ha portato al momentaneo pareggio spagnolo.

Upamecano 7,5 – Prestazione da urlo per il leader difensivo del Lipsia. Governa nel migliore dei modi l’area di rigore, vincendo sotto tutti gli aspetti il duello con un cliente scomodo come Diego Costa.

Halstenberg 6,5 – Parte con un errore difensivo, per poi crescere con il passare dei minuti facendosi notare sia sul piano delle chiusure che nel far ripartire l’azione.

Laimer 6,5 – Motorino instancabile sulla corsia di destra. Figura come una presenza costante nell’azione offensiva del Lipsia, mettendo talvolta in mezzo cross invitanti per le punte. (Dal 74’ Adams 7 – Entra nel finale e segna il gol della storia, che porta il Lipsia in semifinale)

Sabitzer 7 – Tra i migliori in campo nella formazione di Nagelsmann. Alterna momenti di grande presenza offensiva ad altri in cui battaglia maggiormente in mezzo al campo. Suo l’assist per l’1-0 di Olmo. (Dal 90’ Mukiele s.v.)

Kampl 7 – Dai suoi piedi decisamente educati partono le azioni, numerose e ben orchestrate, del Lipsia. Ne è un esempio quella che, ad inizio ripresa, si conclude con la rete di Olmo.

Angelino 6,5 – Come il dirimpettaio Laimer, non fa mai mancare il suo apporto negli ultimi metri. Non cala fino agli ultimi minuti, quando serve a Adams il pallone del definitivo 2-1.

Olmo 7 – Dopo un primo tempo con più ombre che luci, ha il merito di sbloccare il match con un perfetto colpo di testa su suggerimento di Sabitzer. (Dall’84’ Schick s.v.)

Nkunku 6 – Prova in più circostanze a creare pericoli negli ultimi metri, ma non risulta certo tra i più brillanti nella compagine tedesca. (Dall’85’ Haidara s.v.)

Poulsen 5,5 – Una delle poche note negative del Lipsia. Non riesce a fare la differenza né sul piano delle conclusioni né con sponde intelligenti per i compagni.