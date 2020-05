Le pagelle del Lipsia - Werner trascinatore, Kampl è un gigante, Sabitzer gol e assist

Risultato finale: Mainz-Lipsia 0-5

Gulacsi 6 - Pomeriggio da spettatore non pagante per lui. Si sporca un po’ i guantoni su qualche conclusione che arriva dal limite dell’area. Per il resto pomeriggio molto tranquillo.

Laimer 7 - Ara la fascia destra andando sempre sul fondo alla ricerca del traversone. Al bacio l’assist per il vantaggio di Timo Werner. Abbandona il campo per un problema fisico (Dal 43’ Mukiele 6,5 - Meno propositivo del suo predecessore ma entra bene in partita).

Klostermann 6,5 - Controlla l’avversario con tranquillità, si limita ad impostare l’azione dalle retrovie.

Upamecano 7 - Ci mette sempre il fisico quando deve duellare con l’avversario di turno senza mai lasciare lo spazio per colpire (Dal 61’ Orban 6,5 - Sempre attento al centro della difesa. Che rischio sul cross basso di Awoniyi ma è efficace).

Halstenberg 6,5 - Gioca costantemente nella metà campo avversaria. Accompagna spesso l’azione andando sulla corsia di competenza.

Olmo 6,5 - Si vede poco ma riesce sempre ad aprire il varco dove Laimer riesce ad infilarsi con i tempi giusti. Più nel vivo dell’azione nella ripresa.

Sabitzer 7,5 - Quando si allarga è praticamente imprendibile. Un gol e un assist per il numero 7 del Lipsia (Dal 60’ Adams 6 - Nessuna sbavatura nella mezzora che gli concede Nagelsmann).

Kampl 8 - Prestazione maiuscola in mezzo al campo dove recupera una marea di palloni. Si allarga anche sulla corsia dove dimostra di saper far male all’avversario. Si costruisce di fatto la rete del poker.

Nkunku 7 - Cerca spesso l’area di rigore creando qualche occasione interessante. Bellissimo il dialogo con Kampl da cui nasce il poker di Werner. Sfiora il gol in due occasioni: peccato (Dal 71’ Lookman 6,5 - Buono l’impatto sul match, recupera molti palloni con il suo dinamismo e accompagna spesso l’azione).

Werner 8 - Impiega dieci minuti per entra nel tabellino del match. Se viene lasciato solo è una sentenza. Tripletta all’andata, tripletta al ritorno per lui e l’Inter prende appunti.

Poulsen 7 - I palloni di testa sono tutti i suoi al centro dell’area. Sigla il raddoppio con una specialità della casa su cross di Sabitzer a cui poi restituisce il favore.