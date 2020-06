Le pagelle del Liverpool - Fabinho spadroneggia, attacco ispirato

Risultato finale: Liverpool-Crystal Palace 4-0.

Alisson 6 - Trascorre una gara da assoluto spettatore.

Alexander-Arnold 7 - Spinge con continuità sulla fascia e su calcio di punizione pennella la traiettoria perfetta che apre le marcature per i Reds. Dal 29' s.t.: Williams n.g. - Mostra subito grande personalità.

Gomez 6 - Attento sulle sporadiche azioni offensive del Crystal Palace. Unica sbavatura un disimpegno che favorisce una ripartenza insidiosa di Meyer.

van Dijk 6,5 - Poche le occasioni in cui la difesa del Liverpool viene messa alla prova. Risponde sempre presente e non disdegna qualche iniziativa più offensiva come alcuni lanci lunghi destinati agli attaccanti.

Robertson 6,5 - Generoso nel dispensare cross per i compagni più avanzati, controlla bene Townsend sulla sua fascia di competenza. Dal 40' s.t.: Keita n.g. - Appena qualche minuto per concedere a Robertson di tirare il fiato.

Henderson 6,5 - Sfiora due volte il gol, ma nella prima conclusione è impreciso, mentre sulla seconda è il palo a respingere il suo tiro potente. Volenteroso. Dal 19' s.t.: Oxlade-Chamberlain 6,5 - Entra con il piglio giusto e prova a lasciare il segno.

Fabinho 7,5 - Spadroneggia nel cuore del centrocampo smistando palloni con grande precisione. Grande intuizione e magistrale esecuzione per il gol del 3-0. Mette lo zampino anche nel 2-0 firmato Salah.

Wijnaldum 6,5 - Aggredisce gli spazi e si fa trovare pronto nel finalizzare i suggerimenti dei compagni. Mancano un pizzico di precisione e di fortuna sotto porta.

Salah 7,5 - Costretto a rinunciare al derby del Merseyside, si rifà ampiamente con una prestazione che conferma tutte le sue migliori qualità: velocità, lettura del gioco, generosità, precisione. Gol e assist per la felicità di Klopp.

Firmino 6 - E' il meno pungente nell'attacco atomico del Liverpool. Avrebbe qualcosa da recriminare per un tocco di mano di Cahill sul suo tiro in piena area ma Atkinson non rileva il fallo. Dal 29' s.t.: Minamino n.g. - Poche occasioni ma fa sentire la sua presenza davanti.

Mané 7 - Nella prima frazione si mette in mostra soprattutto come rifinitore a servizio dei compagni, nel secondo tempo si prende la scena con un gran gol in contropiede. Dal 40' s.t.: Elliott n.g. - Solo una manciata di minuti in cui dà il suo contributo.