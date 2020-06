Le pagelle del Liverpool - Firmino spento, Alisson decisivo nel finale

Alisson 6.5 - Assiste al match da spettatore per oltre un'ora, per poi dover fare i conti con il forcing finale dell'Everton: molto reattivo sul colpo di tacco di Calvert-Lewin a dieci minuti dal fischio finale.

Alexander-Arnold 6.5 - E' uno dei punti di forza della squadra di Klopp: galoppa sulla corsia di destra, si occupa di corner e calci di punizione. E' un tuttofare, sempre sul pezzo.

Van Dijk 6 - Compie qualche buona chiusura difensiva su Richarlison nel primo tempo, nella ripresa non ha particolari problemi da affrontare.

Matip 6 - Al trentesimo sfiora il gol con un imperioso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Poco impiegato nella ripresa, esce anzitempo per infortunio. (Dal 73' Lovren s.v.)

Milner 6 - Chiamato a sostituire Robertson sulla corsia di sinistra, si fa male sul finire del primo tempo ed è costretto ad abbandonare il terreno di gioco prima dell'intervallo. (Dal 43' Gomez 6 - Entra a freddo, riuscendo comunque a dare il suo apporto alla causa)

Henderson 6.5 - Preciso e attento, bravo ad alternare al meglio la fase difensiva con quella offensiva: quando c'è da alzare il baricentro, non stecca e propone più di una soluzione ai compagni.

Fabinho 6 - In pieno recupero non va lontano dal gol dello 0-1 direttamente da calcio di punizione: scavalca la barriera, ma non trafigge Pickford.

Keita 5.5 - Non è una giornata indimenticabile per il numero 8 dei Reds, che non è mai riuscito ad entrare a pieni ritmi nel gioco della squadra. (Dal 65' Wijnaldum 6 - Tocca pochi palloni e non riesce a rendersi propositivo in zona offensiva)

Minamino 5.5 - Chiamato a sostituire Salah, fa rimpiangere l'assenza dell'egiziano. La sua partita dura appena quarantacinque minuti: mette a referto solo un tiro in porta, al 10'. (Dal 46' Oxlade-Chamberlain 5.5 - Un tempo in chiaroscuro, nel finale mette in mostra la sua classe con uno "slalom gigante" che costringe gli avversari al fallo dal limite)

Firmino 5 - Continua il digiuno dal gol in Premier League: il brasiliano non segna in Premier dal gennaio scorso. La striscia negativa continua: anche questa sera poche idee e tanta confusione. (Dal 65' Origi 6 - In carriera ha un ottimo bilancio nei derby contro l'Everton, ma questa sera non lascia il segno)

Mané 6 - Tra i tre attaccanti dei Reds, è quello che fa gli sforzi maggiori ma non viene ripagato a dovere. Spesso in difficoltà nei duelli con Coleman e Holgate, due "muri" della difesa avversaria.