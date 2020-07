Le pagelle del Liverpool - Salah coglie il palo, Gomez da incubo

Risultato finale: City-Liverpool 4-0

Alisson 5.5 - Serata negativa, quattro reti e impotenza di fronte allo strapotere dei Citizens.

Alexander-Arnold 5 - Poca spinta sulla fascia, ha abituato ad altre interpretazioni del ruolo.

Gomez 4 - Gara da incubo, gli scappano da tutte le parti. Via dopo un tempo. (dal 46' Oxlade-Chamberlain 5.5 - Autorete e non solo. Ci prova, ma il risultato è ormai andato.)

van Dijk 5 - Deve sudare tanto per contenere gli avversari, finisce anche lui per essere travolto.

Robertson 5 - Non è una serata felice per lui, non riesce a trovare le giuste contromisure.

Henderson 5.5 - Prova incolore in mezzo al campo, non tiene il ritmo degli avversari, poco filtro in mediana.

Fabinho 5 - Non c'è il lavoro in entrambe le fasi, fatica soprattutto in fase di contenimento.

Wijnaldum 5 - Non è l'olandese che abbiamo apprezzato in questa stagione. Gara apatica, senza sussulti. (dal 61' Keita 5 - Non cambia la sostanza.)

Salah 5.5 - L'egiziano è uno dei meno negativi, coglie un palo, ma cala inevitabilmente alla distanza.

Firmino 5 - Non riesce a lasciare il segno sul match, ben bloccato dai difensori avversari.

Mané 5 - Anche per lui è una serata infausta. Pochissimi guizzi. Esce nel finale. (dall'85' Minamino s.v. - )