Le pagelle del Liverpool - Salah e Firmino non pervenuti, difesa disastrosa

Watford - Liverpool 3-0 (54', 61' Sarr, 72' Deeney)

Alisson 5 - Non una delle sue migliori partite, si vede dall'uscita nel primo tempo con cui rischia di combinare un pasticcio incredibile. In quel caso si salva, sui tre gol del Watford no.

Alexander-Arnold 5 - Quando preme l'acceleratore è pericoloso, ma in difesa sbanda troppo. Per maggiori informazioni vedere il primo gol di Sarr, dove lascia un'autostrada a Doucouré.

Lovren 4.5 - Partita disastrosa, commette tre errori grossolani che portano alle tre reti del Watford. Ogni accelerazione diventa un pericolo potenziale, va in confusione già dopo il primo gol incassato.

Van Dijk 5 - Prova in qualche modo a far fronte alla giornata no dei suoi, ma ci mette del suo negli errori difensivi. Troppa sufficienza soprattutto nelle imbucate.

Robertson 5.5 - Nella ripresa prova a creare qualche pericolo, ma senza mai incidere. Partita insufficiente, deve voltare immediatamente pagina.

Oxlade-Chamberlain 5.5 - Gara inconsistenze, gira a vuoto e sbaglia troppi palloni. Quando il Watford gioca tra le linee va ancor di più in confusione. (Dal 65' Origi 5.5 - La difesa schierata lo limita sin da quando entra in campo).

Fabinho 6 - In mezzo al campo è una sicurezza, pulisce parecchi palloni anche nelle situazioni più complesse. Incarna alla perfezione il ruolo dell'equilibratore, ma oggi predica calcio nel deserto.

Wijnaldum 5 - Partita da dimenticare per il numero 5 dei Reds, si vede poco in inserimento. Nell'unica azione difensiva rischia anche di regalare un gol al Watford. (Dal 62' Lallana 6 - Il palo colpito fa capire che la serata è di quelle negative, ma almeno lui ci prova).

Salah 5 - La catena di destra non funziona, lui ne risente soprattutto in contropiede. Una sola conclusione in porta, poi si eclissa fino al termine del match.

Firmino 4.5 - Assente ingiustificatissimo. Non si vede mai, soprattutto nella prima parte di gara. La fisicità dei due centrali lo limita parecchio. (Dal 79' Minamino 5.5 - Un paio di accelerazioni, ma entra con il risultato già compromesso).

Mané 5 -Due dribbling e qualche giocata, ma nulla di più. Kiko Femenia lo contiene come può, paga la serata storta di tutta la squadra e gioca sottotono.