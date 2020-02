vedi letture

Le pagelle del Ludogorets - Centrocampo inesistente. Cicinho propositivo

Risultato finale: Ludogorets-Inter 0-2

Iliev 6,5 - La sua sfida personale con Eriksen conta un miracolo da parte sua, un gol e una traversa del danese. In occasione del tiro che si infila in rete non è perfetto, ma prima di quell'episodio aveva parato il parabile. Cade alla fine sul rigore di Lukaku non intuendo la traiettoria.

Cicinho 6,5 - Il terzino è tra i più (o i pochi) propositivi della squadra bulgara. Purtroppo per lui gli attaccanti non sono sulla stessa lunghezza d'onda, concentrati più a difendere che attaccare.

Grigore 6 - Una partita non semplice, sempre sotto pressione prima da parte di Lautaro poi soprattutto di Lukaku. Lui fa quel che può e gioca una partita solida.

Terziev 6 - Con il compagno di reparto hanno un gran da fare ma a parte qualche piccolo momento di sbandamento tengono la su la baracca finché possono.

Nedyalkov 5,5 - In difesa Moses gli scappa un po' troppo spesso. In attacco invece mette in mezzo un paio di cross pericolosi e rischia anche di fare gol con una grande conclusione.

Anicet 5 - Al di là del fatto che a centrocampo non tocca un pallone, nel finale ingenuamente tocca il pallone con il braccio e regala il rigore del 2-0 all'Inter.

Dyakov 5 - Il centro del campo è proprietà degli avversari e non va bene, soprattutto per lui che dovrebbe dare qualcosa in più in quanto a fisico. Certo che se è sempre costretto al limite dell'area, diventa anche difficile riuscire ad incidere (dal 67' Badji 5,5 - Entra per dare geometrie ai suoi, in realtà finisce per scomparire nel grigiore generale).

Cauly 5,5 - Fa vedere qualcosina in più rispetto ai compagni, ma anche la sua prestazione è più grigia che altro (dal 90' Biton - s.v.).

Marcelinho 5,5 - Prova qualche giocata in attacco ma alla fine combina poco o nulla. Prezioso lavoro in copertura.

Swierczok 5,5 - Chiamato a sostituire il pilastro della squadra Keseru, nonostante i buoni movimenti non viene quasi mai servito a dovere e si vede poco. Prestazione opaca, ma non del tutto per colpa sua. (dal 76' Tchibota - Entra e si nota solo per una palese simulazione in area che gli costa il giallo).

Wanderson 5,5 - Leggermente meglio rispetto ai compagni di reparto, ma non abbastanza da dargli la sufficienza.