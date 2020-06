Le pagelle del Maiorca - Dani Rodriguez miccia, ma non basta. Male Sastre

Risultato finale: Maiorca-Barcellona 0-4

Reina 6 - Poche responsabilità sulle reti dei catalani: il colpo di testa di Vidal è ben indirizzato, il siluro di Braithwaite troppo ravvicinato per pensare di opporvisi. Miracoloso sul danese e su Suarez, non può nulla sugli ultimi acuti culé.

Pozo 5 - Difficile porre freno alle iniziative di un Jordi Alba già così in forma campionato. Perde inesorabilmente il duello con lo spagnolo, ma prova quantomeno a non staccare la spina e sfiora anche il gol nel finale.

Valjent 5 - Troppo Barça per lui e Raíllo. Ci si mette anche la sfortuna, come sul raddoppio a firma Braithwaite. Per il resto, ha pochi argomenti da opporre a Messi e compagni.

Raíllo 5 - Serata trascorsa sulle medesime frequenze del compagno di sventure. Le attenuanti, determinate soprattutto dal valore dell'avversario, non mancano. Ma la sua prova stasera non può che essere giudicata insufficiente.

Sastre 4,5 - È l'anello debole del quartetto nel primo tempo. Sergi Roberto banchetta sul suo lato senza trovare opposizione, surclassato nel duello aereo da Vidal sull'uno a zero, a vuoto su Messi in occasione del raddoppio. (Dal 46' Gámez 5,5 - Lo si vede poco nella ripresa).

Dani Rodríguez 6,5 - Miccia indispensabile per far detonare le ripartenze del Maiorca. Una su tutte: slalom tra due avversari e tocco vellutato per Kubo, che con il mancino obbliga Ter Stegen all'intervento in tuffo.

Pedraza 5 - L'avversario impone una gara di sacrificio: lui va in battaglia con le armi di cui dispone, senza commettere errori di sorta. Il filtro imbastito con Sevilla, tuttavia, è insufficiente. Il sipario sulla sua gara cala al cinquantasettesimo. (Dal 57' Baba 6 - A referto anche un gran tackle su Messi).

Sevilla 5 - Anche per lui la serata è proibitiva. Finché la gara trasmette una parvenza di equilibrio prova a stringere i denti, poi sembra mollare un po' la presa. (Dall'84' Salibur s.v.).

Kubo 6 - Parte in sordina, ma alla distanza Jordi Alba prende coscienza della sua potenziale letalità. Sui suoi piedi l'occasione più ghiotta del primo tempo del Maiorca: mancino a giro e miracolo di Ter Stegen.

Hernández 5 - Un'intera frazione stretto nella morsa dei due centrali del Barcellona, che l'annullano senza particolari patemi. Compresa l'antifona, Vicente Moreno decide di trattenerlo in panchina dopo l'intervallo: lo rileva Lago Junior. (Dal 46' Lago Junior 6 - Sfiora il gol allo scadere).

Budimir 5,5 - Asse freddino con Hernández, che vaga per il campo alla ricerca della mattonella ottimale per pungere il Barça. Lo si vede nel recupero del primo tempo, quando s'avvita su un traversone di Kubo, senza trovare lo specchio. Il suo piattone in avvio di ripresa lambisce il legno: si rammarica, ma aveva fatto il massimo. (Dall'84' Abdón s.v.).