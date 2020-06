Le pagelle del Maiorca - Lago e Kubo on fire, serata negativa per Budimir

Manolo Reina 6 - Salva più volte il Maiorca, specialmente nel primo tempo sulle occasioni ravvicinate di Benzema e Bale, non riuscendo però a mantenere inviolata la propria porta.

Valjent 5.5 - L'ex difensore della Ternana non è sempre impeccabile nelle chiusure difensive (Dal 61' Fran Gamez 6 - Entra a risultato acquisito, ma dimostra di avere a disposizione un ottimo bagaglio tecnico)

Raillo 5.5 - Un suo ingenuo fallo di mano apre le porte al calcio di punizione convertito da Sergio Ramos nella rete del raddoppio del Real Madrid. In qualche frangente si nota l'inesperienza nel giocare incontri con squadre di caratura elevata.

Sedlar 6 - Si sacrifica in pieno recupero, sbarrando la strada a Mariano Diaz che, da due passi, avrebbe avuto vita facile nell'insaccare la rete del 3-0.

Alejandro Pozo 5.5 - Non riesce a farsi vedere con continuità sulla corsia di destra. Poco chiamato in causa dal resto della squadra e mai incisivo in avanti.

Baba 6.5 - Una piacevole sorpresa in una serata amara, visto il risultato, per il Maiorca. Dopo appena undici minuti cerca l'iniziativa personale con una gran botta dalla distanza, ma Courtois gli nega il gol (Dall'83' Romero 6 - Serata storica per il calcio spagnolo: il classe 2004, a 15 anni è il più giovane esordiente nella storia del massimo campionato iberico)

Febas 5.5 - Non riesce a dare una spinta in più alla squadra, ma si dimostra attento in zona difensiva (Dal 61' Salva Sevilla 6 - Cerca di rialzare il Maiorca dopo i due gol subiti. L'esito è però negativo)

Lago 7 - Settanta minuti a tutto gas sulla corsia mancina. Manda in confusione Carvajal in più di una circostanza, proponendosi con insistenza in attacco. Gli è mancato solo il gol: prestazione di grinta e carattere (Dal 70' Salibur 6.5 - L'ex Guingamp, poco impiegato fino a questo momento, le prova tutte per convincere Moreno a regalargli una chance da titolare in questo rush finale con l'obiettivo salvezza)

Dani Rodriguez 6 - Ai suoi danni c'è un evidente fallo di Carvajal nell'azione che ha portato il Real Madrid a sbloccare il risultato. Da trequartista, nonostante il difficile avversario odierno, non sfigura.

Kubo 7.5 - Il classe 2001 lancia un segnale al Real Madrid, club che ne detiene il cartellino. I Blancos concentrano le loro forze, per novanta minuti, nel contenere le giocate del giovane giapponese ma non sempre riescono nelle intenzioni. Velocità, classe, attenzione e lucidità: grande scoperta, al top.

Budimir 5 - Si propone spesso nell'area di rigore avversaria, ma il più delle volte viene sovrastato dai centrali del Real Madrid. Non sempre ben posizionato in "zona gol", serata non positiva per l'ex Crotone (Dal 61' Hernandez 6 - Servito da Salibur, manca la deviazione vincente a due passi dalla linea di porta dopo dieci minuti dall'ingresso in campo)