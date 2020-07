Le pagelle del Manchester City - Disastro Walker, Gabriel Jesus assente

Ederson 5.5 - Avrebbe dovuto coprire maggiormente la porta in occasione del primo gol di Aubameyang, sul raddoppio è invece esente da colpe.

Walker 4 - Serata nera per il terzino destro del City che si perde Aubameyang in occasione delle due reti realizzate: sempre in ritardo, mai preciso ed in evidente confusione fin dalle prime battute.

Garcia 5.5 - Sente in maniera evidente il peso di una partita così importante, non riuscendo ad incidere positivamente.

Laporte 5.5 - Si fa saltare in più di una circostanza da Aubameyang nel primo tempo. Nella ripresa, a risultato ormai acquisito, sorprende tutti con un gran destro dal limite: palla ad un soffio dall'incrocio dei pali.

Mendy 5.5 - Sulla sua prestazione pesa qualche errore di troppo in fase d'impostazione. Non riesce mai a proporsi in velocità sulla corsia mancina.

Gündoğan 5 - Si sapeva che sarebbe stata una serata complicata per il centrale di origini turche, ma nessuno si sarebbe atteso una prestazione così opaca: sembra quasi impossibilitato ad agire da collegamento tra la difesa e l'attacco (Dal 66' Rodri 6 - Ha poco tempo per mettersi in mostra: appena entrato, l'Arsenal chiude i conti)

De Bruyne 6 - E' uno dei pochi a provarci e a credere nella qualificazione dall'inizio alla fine: al belga va dato il merito di non aver mai mollato la presa nemmeno dopo il secondo gol di Aubameyang. E' il più lucido nella formazione di Guardiola.

Mahrez 5.5 - L'ex Leicester si divora il gol del pareggio al minuto 54 con una gran conclusione, da posizione favorevole, che viene controllata a dovere da Martinez. Per il resto, a parte qualche scintilla nelle prime battute, poca sostanza per l'algerino (Dal 66' Foden 6 - Guardiola schiera la giovane promessa sullo 0-1 per provare a ribaltarla, ma l'esito è negativo: a 5' dal suo ingresso, infatti, arriva il secondo gol dell'Arsenal)

Silva 6 - Anch'egli, giocando d'esperienza, prova a non arrendersi nemmeno di fronte al doppio svantaggio. Dimostra un buon feeling con De Bruyne, anche se bisogna limare qualche dettaglio (Dall'88' Fernandinho s.v.)

Sterling 6 - Quando il City entra in possesso palla, lui cerca subito di inserirsi in profondità: la scelta paga spesso, ma non abbastanza. Al 63' viene messo giù da Mustafi in area di rigore: l'arbitro, con l'ausilio del VAR, non assegna il penalty.

Gabriel Jesus 5 - Il grande assente nella triste serata di Wembley: invisibile in zona d'attacco, quando è chiamato a difendere non brilla affatto (si veda la chance per Mustafi al 41', con l'errore del brasiliano in marcatura).