Le pagelle del Manchester City - Ederson combina guai, Sterling assente ingiustificato

Manchester United - Manchester City 2-0: 30' Martial (U), 96' McTominay (U)

Ederson 4 - Quando gira tutto nel verso contrario è davvero complesso raddrizzare una prestazione nata malissimo. Prima l'erroraccio sul primo palo che regala il gol a Martial, poi un controllo sbagliato che rischia di complicare le cose. Nel finale completa l'opera con un passaggio a McTominay, il centrocampista dello United ringrazia, apre il piatto e chiude il derby.

Cancelo 5 - Partita in apnea per l'ex Juventus che però non spinge con la qualità a cui ci ha abituato. Male anche in difesa, spesso si addormenta sui tagli di Martial.

Otamendi 5.5 - Fatica come tutta la linea difensiva, quando viene puntato in campo aperto lascia praterie agli avversari. Si fa vedere in attacco, in un paio di occasioni sfiora il gol.

Fernandinho 5 - Lo abbiamo più volte evidenziato: non è Mascherano, si vede soprattutto contro attaccanti veloci. In impostazione sbaglia anche troppo, esperimento parzialmente fallito per Guardiola.

Zinchenko 5 - Soffre troppo la fisicità di Wan-Bissaka e non trova mai lo spunto. Spesso si isola completamente dal gioco. (Dal 77' Mendy 5.5 - Si vede poco, non trova il giusto approccio alla sfida).

Foden 6 - È l'unico che ci crede fino in fondo, spesso prova la conclusione dalla distanza per aprire la difesa dello United. In un'occasione non è preciso, nell'altra trova un super de Gea.

Rodrigo 5.5 - Lo lasciano spesso da solo, si ritrova a reggere il reparto contro Matic e Fred. Quando aumenta il ritmo il City cambia, ma la prestazione rimane insufficiente.

Gundogan 5 - Ogni tanto prova l'imbucata, ma la gabbia che Solskjaer gli costruisce intorno lo limita parecchio. Gira a vuoto, soprattutto quando cambia la sfida.

Bernardo Silva 5 - Non è il solito giocatore che spacca le difese e cambia gioco, non salta mai l'uomo. Partita da dimenticare per l'esterno lusitano. (Dal 60' Mahrez 6.5 - La sua velocità diventa un fattore, ma nessuno lo segue e spesso si ritrova a mettere in mezzo palloni pericolosi che però non vengono sfruttati).

Aguero 5.5 - Si vede poco, non riesce quasi mai ad incidere su un match combattuto e giocato a ritmi elevatissimi. Esce per via di un problemino fisico. (Dal 59' Gabriel Jesus 5.5 - Inizia bene, poi si perde arrivando in ritardo sui suggerimenti di Mahrez).

Sterling 5 - Assente ingiustificato, dopo un tiro a giro neutralizzato da de Gea si eclissa totalmente. Deve voltare pagina immediatamente, soprattutto in vista della Champions League.