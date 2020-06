Le pagelle del Manchester City - Sterling nella storia, De Bruyne sul lungo. Foden entra bene

Risultato finale

Manchester City - Arsenal 3-0

45'+2' Sterling; 51' rig. De Bruyne; 91' Foden

Ederson 6 - Una partita trascorsa nell'inoperosità totale, se si esclude l'intervento assassino con cui va ad infortunare il proprio compagno Garcia. Se ne dispiace, speriamo non sia niente di problematico.

Walker 6,5 - Vivace, la sua partita è fatta di novanta minuti di scorribande sulla fascia destra, con conclusioni delle varie discese ad esiti alterni. Ma anche difensivamente si rivela utile.

Garcia 6,5 - La sua prestazione finisce in anticipo di una decina di minuti, a causa di un violento scontro con il suo portiere Ederson. Fino a lì era andato molto bene, riuscendo a contenere le folate offensive iniziali di Nketiah.

Laporte 6 - Prestazione ordinata del centrale basco, che della coppia difensiva è probabilmente quello meno impegnato. Si distingue più chiaramente in fase di possesso, dove a tratti si ritrova a fare il mediano quasi.

(dal 70' Fernandinho 6 - Il brasiliano si fa una ventina di minuti da difensore centrale, ormai il suo nuovo ruolo con Guardiola, senza essere costretto ad affannarsi mai particolarmente).

Mendy 6 - Accorto, eppure dei due terzini schierati dal tecnico del Manchester City, dovrebbe essere lui quello che percuote la corsia. Invece no, si limita più che altro al compitino.

De Bruyne 7 - Un paio di errori non da lui, finché non si accende davvero: prima un paio di filtranti da sogno a innescare Mahrez e Sterling, poi il lancio vincente per il vantaggio di Sterling, grazie anche a Luiz, infine la gioia personale su calcio di rigore.

(dal 70' Rodri 6 - Si posiziona davanti alla difesa, nel tentativo di dare più equilibrio ad un centrocampo fino a quel momento spiccatamente offensivo. Si prende anche un giallo).

Gundogan 6 - Comincia da play basso, ruolo nel quale si distingue più che altro per il lavoro oscuro. Quando passa a mezzala, avrebbe anche l'occasione per segnare, ma fa partire un tiro troppo fiacco per far male a Leno.

D. Silva 6 - Guardiola lo colloca ancora come mezzala, e lo spagnolo si distingue per una pulita gestione dei palloni. Non ne tocca un'infinità (più coinvolto De Bruyne), ma disputa nel complesso una prova pienamente sufficiente.

(dal 65' Foden 7 - Subentra con la voglia di chi ha intenzione di spaccare il mondo, e ne coglie i frutti. Prima segna su tap-in la rete del definitivo 3-0, poi si inventerebbe anche un sontuoso assist per Aguero, che però spreca).

Mahrez 6,5 - Tocca diversi palloni già dai primi minuti di partita, anche se non sembra proprio ispiratissimo. De Bruyne lo manda verso la porta, ma Leno lo mura. Si fa perdonare dai suoi tifosi conquistando con arguzia il rigore che porta i suoi sul 2-0.

(dal 65' Bernardo Silva 6 - Il portoghese non sembra ancora vicino alla sua condizione da giocatore frizzante ed ultra-tecnico, ma si mette comunque in mostra con un'azione personale conclusa da un tiro che va fuori di poco).

Gabriel Jesus 5,5 - La prestazione da lui sfoggiata questa sera non rimarrà certo negli annali, ma neanche negli occhi. Una solo occasione, con un tiro centrale da fuori area. Non morde, e fa molto meglio Aguero in meno tempo.

(dall'80' Aguero 6,5 - Fa molto più lui nei dieci minuti - escludendo il tempo dell'infortunio a Garcia - che ha a sua disposizione, nei quali avvia e rifnisce l'azione del 3-0, colpendo il palo. Se ha un difetto, è la poca precisione, per lui che solitamente è un killer. Ma incide, eccome).

Sterling 7 - Il suo primo gol del 2020 è già storia, essendo anche il primo segnato in Premier League dopo il lockdown: sfrutta il regalo di David Luiz e segna. Poco prima aveva già impegnato Leno. La sua prestazione continua su ottimi livelli anche nel secondo tempo: probabilmente è lui l'MVP.