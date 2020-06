Le pagelle del Manchester United - B.Fernandes, il migliore. Buone risposte da Pogba

Risultato finale: Tottenham-Manchester United 1-1

De Gea 5 - Purtroppo per lo spagnolo, qualche errore sta diventando quasi abituale per lo spagnolo. Non perfetto sul destro anche se potente di Bergwijn, per il resto non si sporca mai i guanti.

Wan-Bissaka 5,5 - La miglior dote dell'ex Crystal Palace è la sovrapposizione, si vede poco in zona offensiva per tutto il corso della sfida. Soffre anche la presenza di Son sulla sua corsia.

Lindelof 6 - Prova positiva per l'ex Benfica, non ha un compito facile tenere a bada uno come Harry Kane ma complice anche la condizione non ottimale dell'attaccante inglese riesce a fare bella figura. (Dal 79' Matic sv).

Maguire 5 - Un calciatore strapagato in estate non può permettersi di farsi superare con così troppa facilità da Bergwijn nell'azione del primo gol, un errore da matita rossa nella sua prestazione.

Shaw 6 - Dopo un primo tempo abbastanza sotto tono si riprende nella ripresa, spinge lungo la corsia mancina e si rende protagonista di una chiusura in diagonale da applausi su Lamela.

McTominay 5,5 - E' diventato uno degli inamovibili del reparto mediano di Solskjaer, peccato che probabilmente paghi anche la lunga inattività. Qualche errore non da lui anche in impostazione. (Dal 90' Bailly sv).

Fred 6 - Discreta prestazione in mezzo al campo per il brasiliano, qualche pallone smistato diligentemente anche se soffre i ritmi compassati dello United soprattutto nella prima frazione. Esce contrariato dal campo all'ora di gioco. (Dal 63' Pogba 6,5 - Serviva una scossa al francese per rimettersi in pista. Dopo una grande giocata si guadagna il rigore del pareggio e regala qualche colpo di classe in mezzo al campo).

James 5 - E' stato senza dubbio l'unica nota veramente lieta del campionato dello United, non si presenta come ci aveva lasciato l'ex Swansea. Timido lungo la corsia destra, si prende un giallo per un fallo ingenuo ed evitabile. (Dal 62' Greenwood 6,5 - Altro segreto dell'ottimo finale di partita dello United, all'ultimo secondo stava per regalare il successo con un destro in diagonale).

Bruno Fernandes 7 - Guida la riscossa del Manchester United, si prende sulle spalle l'intero United portandolo al pareggio. Si conferma il top player della formazione di Solskjaer, in alcune occasioni anticipa le giocate come solo pochi sanno fare. Si incarica della battuta del rigore che regala il pareggio.

Rashford 6 - Gli è mancata probabilmente la continuità durante tutto il corso della sfida ma sa rendersi pericoloso in area avversaria. La prima occasione della sfida porta la sua firma.

Martial 5,5 - Per più di un'ora di gioco praticamente impalpabile, nel giro di cinque minuti riesce a creare due grandi occasioni soprattutto la seconda Lloris gli nega la gioia del gol. Non basta. (Dal 78' Ighalo sv).