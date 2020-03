Le pagelle del Manchester United - De Gea blinda la porta, Martial-McTominay decidono il derby

Manchester United - Manchester City 2-0: 30' Martial (U), 96' McTominay (U)

de Gea 7 - In un paio di occasioni neutralizza Sterling, sul gol annullato di Aguero non può fare nulla ma viene salvato da una manciata di millimetri. Nel secondo tempo blinda la porta con tre interventi clamorosi.

Wan-Bissaka 6 - Si applica in entrambe le fasi, anche se quando c'è da spingere diventa pericoloso. Bene anche nei minuti di massima pressione da parte del City.

Lindelof 6 - Molto attento sui palloni che spiovono in area di rigore, non concede nulla né ad Aguero né a Gabriel Jesus. Nel finale mette lo scudo e non fa passare niente.

Maguire 6.5 - Gestisce molto bene la linea difensiva insieme al compagno di reparto, quando ha l'occasione prova anche a far male sui calci piazzati. Nel finale ci mette sempre la gamba, in alcuni casi rischia ma porta a casa una buonissima prestazione.

Shaw 6 - Non spinge moltissimo, ma pensa più a difendere. Fa il terzo centrale quando lo United passa a 3, gestisce bene le accelerazioni di Bernardo Silva prima e di Mahrez poi.

Fred 6 - Gioca una partita di gran sacrificio, nella prima frazione è l'ago della bilancia. Nella ripresa abbassa i giri del motore e lo United inizia a soffrire proprio dalle sue parti.

Matic 6.5 - Bene negli inserimenti, ma dà il meglio in fase di non possesso. Vero equilibratore della squadra di Solskjaer, difficilmente sbaglia la giocata.

Williams 6 - Gioca un gran primo tempo come tutti i suoi compagni, nella parte finale del match concede troppo spazio: Solskjaer lo capisce e mette in campo un difensore in più. (Dal 78' Bailly 6 - Nel finale aumenta la densità in difesa e non fa passare nulla).

James 6.5 - È in un momento incredibile, gioca con sicurezza e tranquillità. Da applausi il dribbling secco su Otamendi con il tiro in porta, anche se a rimorchio c'era Bruno Fernandes completamente solo. Mezzo voto in meno per un passaggio mancato che, molto probabilmente, avrebbe chiuso prima il match.

Bruno Fernandes 7.5 - Il suo arrivo allo United ha cambiato totalmente il volto della squadra. La sua partita è racchiusa nell'assist a scavalcare per Martial, azione che praticamente spacca in due il derby. (Dall'88' Ighalo s.v.).

Martial 8 - Lotta da solo contro la difesa schierata del City, non molla un centimetro durante tutta la sfida. Gran gol grazie alla complicità di Ederson, rimane uno dei giocatori più importanti nella rosa dello United. (Dal 78' McTominay 7 - Il suo gol, probabilmente, verrà ricordato nella storia dei derby. Sfrutta al meglio l'errore di Ederson ed esulta insieme a tutto il popolo Red Devils).