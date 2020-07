Le pagelle del Manchester Utd - Giornata nera in difesa, Fernandes ci prova

vedi letture

Risultato finale: Manchester United-Chelsea 1-3.

de Gea 5 - Incerto sui primi due gol, particolarmente in occasione del raddoppio di Mount che lo sorprende sul suo palo con un tiro da lontano. Compie anche qualche parata importante, ma complessivamente non è in giornata.

Lindelöf 5- Giroud riesce a metterlo in difficoltà padroneggiando con esperienza gli spazi in area. Fatica anche con Mount.

Maguire 5 - Partita piuttosto sfortunata: lo scontro con Bailly mette fuori gioco il compagno e lo lascia con una vistosa fasciatura, nonché un certo condizionamento nel gioco. Nella ripresa, nel tentativo di anticipare Rüdiger, manda alle spalle di de Gea il pallone dello 0-3.

Bailly 5,5 - Parlando di sfortuna. Prima rimedia una testata da Zouma che lo lascia un po' stordito, e dopo nemmeno 5 minuti un altro scontro involontario testa contro testa lo mette k.o. costringendolo a lasciare il campo in barella. Dal 48' p.t.: Martial 5,5 - Il suo ingresso cambia il volto tattico dello United ma non l'efficacia offensiva dei Red Devils, che spesso risultano inconsistenti dalla cintura in avanti.

Wan-Bissaka 5,5 - Insufficiente il filtro a centrocampo, dal suo settore Mount e Alonso prendono spesso l'iniziativa. Dal 34' s.t.: Fosu-Mensah - Solo una manciata di minuti in un finale già scritto.

Fred 5 - Non brilla nel centrocampo dello United, che appare poco ispirato in fase di costruzione. Dall'11' s.t.: Pogba 5,5 - Deludente l'ingresso del gioiellino di casa United. Fa vedere qualche buona giocata nei primissimi minuti, ma è un fuoco di paglia.

Matic 5,5 - Willian e Reece James trovano spesso il modo di aggirare la diga centrale dello United. Troppo leggera la mediana di Solskjaer.

Williams 6 - Si trova a duellare con giocatori molto esperti e non sempre se la cava in maniera pulita, ma ci mette tutto l'impegno.

Bruno Fernandes 6,5 - Prova ad innescare gli attaccanti con alcune intuizioni pregevoli, ma meriterebbe più collaborazione. Trasforma un rigore imprendibile aiutandosi con il saltello.

James D. 6 - Fa vedere qualche lampo che illude i Red Devils, ma non è mai davvero una minaccia per Caballero. Dall'11 s.t.: Greenwood 6 - Entra con il giusto spirito ma non riesce a risollevare le sorti della gara.

Rashford 5,5 - Semina un certo scompiglio nella difesa dei Blues con qualche contropiede, troppo poco però per creare veri pericoli. Dal 34' s.t.: Ighalo 5,5 - Non dà sufficiente spinta all'attacco dei Red Devils, ormai poco efficaci nel finale.