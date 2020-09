Le pagelle del Metz - Occasione sprecata con due uomini in più, brilla Oukidja

Paris Saint-Germain - Metz 1-0 (90'+3' Draxler)

Oukidja 6.5 - Arriva ovunque, con i piedi e con le mani: su Icardi e Di Maria si inventa un doppio intervento d'istinto, nelle uscite riesce a neutralizzare chiunque. Forse sul gol poteva fare meglio, ma la difesa era praticamente fuori posizione.

Centonze 5 - Soffre sin dall’inizio le sovrapposizioni di Bakker, poi nel finale si fa scappare Di Maria senza nemmeno commettere fallo. Prestazione da dimenticare.

Bronn 6 - Anticipa ogni azione dei padroni di casa, non si fa mai trovare impreparato. Qualche sbavatura, ma nel complesso gioca una gara intelligente.

Boye 6 - Si francobolla a Mauro Icardi e non gli concede spazi. In un paio si situazioni si lascia sfuggire l’ex Inter, ma Oukidja ci mette la pezza con un ottimo intervento.

Fofana 5.5 - Inizia bene in un ruolo non suo, facendo densità e rompendo il gioco degli avversari. Soffre però nel finale, lasciando spazio a Dagba. Da rivedere anche la marcatura in occasione del gol.

Delaine 6 - In diagonale è praticamente imbattibile, in un paio di occasioni chiude la porta a doppia mandata. Anche lui rientra nei responsabili sull'azione del gol di Draxler, ma è più un errore collettivo che del singolo difensore.

Pajot 6 - È uno sporchissimo lavoro, ma qualcuno dovrà pur farlo. Lui si tira su le maniche e controlla tutto quello che può: un compito non semplice con un Di Maria in queste condizioni. (dall’ 86’ Angban s.v.).

Boulaya 6 - Nel primo tempo alza i ritmi con le giocate di qualità e crea qualche pericolo, nella ripresa si vede poco in attacco ma aiuta in mezzo al campo. Tutte le giocate del Metz passano dai suoi piedi. (dall’ 81’ Maziz 5.5 - Bene nell'intenzione, ma non sfrutta l'occasione più clamorosa di tutto il match).

Maiga 6 - Qualche inserimento anche in parità numerica, ma le accelerazioni dei parigini lo portano a compiere un lavoro extra. Nel finale arriva senza un briciolo di energia.

Niane 5 - Partita da dimenticare già dal primo controllo: troppo impreciso, spreca un paio di buone occasioni che avrebbero potuto sbloccare la sfida. (dall’ 82’ Ambrose s.v.).

Habib Diallo 6 - Si sacrifica molto in fase difensiva come tutta la squadra, in attacco si vede poco. Pochissime occasioni, lascia il campo praticamente sfinito. (dal 72’ N’Guette 6 - Buon impatto sulla sfida, ma i compagni lo seguono pochissimo).