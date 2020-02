vedi letture

Le pagelle del Paderborn - Sconfitti a testa alta, brilla Zingerle, Proger regala due gol

Risultato finale: Bayern Monaco-Paderborn 3-2

Zingerle 7 - Incolpevole sul gol del Bayern, dimostra però grande attenzione sulle conclusioni avversarie. Salva con due grandi parate su Lewandowski, reattivo su Coman.

Jans 6 - Si limita alla fase difensiva. Dalla sua parte Davies non riesce a sfondare con la dovuta frequenza.

Strohdiek 5,5 - Che rischio l’auto-traversa del primo tempo. Perde il duello in velocità con Gnabry in occasione della rete del 2-1 di Lewandowski.

Schonlau 5,5 - Sempre in prima linea quando c’è da chiudere lo spazio in area di rigore ma con Lewandowski in area non puoi distrarti un attimo.

Holtmann 6 - Gioca una mezzora buona sbarrando spesso la strada a Odrizola prima di lasciare il campo per il colpo fortuito subito da Coutinho (Dal 31’ Jastrzembski 6 - Entra in campo in una partita delicata ma lui tiene botta. Da una sua discesa e da una sua conclusione respinta nasce la rete del pari di Michel).

Proger 5 - Spinge poco sulla corsia di competenza dedicandosi al raddoppio sui giocatori del Bayern. Le reti del Bayern nascono da sue due palloni persi.

Gjasula 6 - Tanto agonismo e tanta quantità per lui in mezzo al campo, a volte con qualche intervento al limite come quello che gli costa il giallo.

Vasiliadis 6 - Prova spesso a servire in profondità i compagni senza però successo. Attento invece in fase di non possesso.

Antwi-Adjej 6 - Odriozola lo costringe a stare basso. Poche le sortite offensive degne di nota, ma disputa una gara ordinata da

Mamba 5,5 - Pronti, via a gonfia la rete del Bayern, peccato che sia in fuorigioco chilometrico. Si sacrifica giocando spesso sulla linea difensiva avversaria molto alta ma nella ripresa fallisce clamorosamente la palla del sorpasso e si infortuna (Dal 55’ Michel 6,5 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto insaccando la rete del 2-2).

Srbeny 6,5 - Sfrutta al meglio l’errore grossolano di Neuer trovando un gol che vale il pareggio in uno stadio da brividi come l’Allianz Arena (Dall’82’ Fridjonsson sv).