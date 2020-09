Le pagelle del PSG - Delusione Icardi, Draxler match winner. Di Maria spettacolo puro

Paris Saint-Germain - Metz 1-0 (90'+3' Draxler)

Navas 7 - La sua qualità non si scopre di certo oggi, ma in un paio di occasioni è decisivo. Salva tutto come può, anche sulle disattenzioni dei suoi ormai sempre più frequenti.

Dagba 5.5 - Quando trova campo prova l’affondo senza però riuscirci. Una sola occasione pericolosa, ma nulla di più. Soffre quando il Metz trova campo e riparte.

Marquinhos 6.5 - Indossa la fascia al braccio dopo l’addio di Thiago Silva, con personalità guida la difesa. Un faro di notte, col mare parecchio in tempesta.

Abdou Diallo 5 - Prende un cartellino giallo inutile dopo pochi secondi, al 65’ arriva un altro fallo evitabile che gli costa il rosso. Deve giocare con maggiore concentrazione, la sua espulsione avrebbe potuto creare diversi problemi ai suoi.

Bakker 5.5 - In difesa trema come il collega sulla corsia esterna, in attacco si fa vedere spesso ma nella maggior parte dei casi sbaglia i tempi di gioco. (dal 63’ Bernat 6 - Buon impatto sulla gara, ma è costretto a uscire per un infortunio al ginocchio).

Herrera 6 - Una gara di sacrificio, dove compie entrambe le fasi e non lascia mai da sola la difesa, nemmeno con l'uomo in meno. Vista l'espulsione si abbassa anche, proteggendo la zona di campo scoperta.

Gueye 6 - Sporca diverse linee di passaggio, anche se all'inizio la posizione di Boulaya gli crea diversi problemi. Poi prende le giuste misure e non passa più nulla (dall’ 84’ Fadiga s.v.).

Draxler 7 - Non inizia bene la serata, il primo tiro termina in curva senza nemmeno impensierire Oukidja. Poi alza il ritmo e prova a creare pericoli, torna al gol nel momento più critico: sono passati due anni dall'ultima rete, ma quella di stasera pesa come un macigno.

Di Maria 7.5 - Gli manca soltanto il gol, ma metta la firma sulla gara sin dai primi minuti. Ogni accelerazione che fa manda in crisi il Metz, ogni giocata vale il prezzo del biglietto. L'aggancio al 93' prima del gol di Draxler è soltanto per palati finissimi.

Icardi 5 - Delusione totale. Inizia discretamente la sfida con un paio di colpi di testa che terminano alti sopra la traversa, poi si eclissa dietro la difesa ospite. Sull'azione nel finale doveva fare di più: va bene l'istinto, ma un centravanti come lui da quella posizione deve far gol.

Sarabia 6.5 - Uno dei più pericolosi soprattutto nel primo tempo, anche se non riesce a sfruttare due buone occasioni. Esce per poter far spazio a un uomo in più in difesa dopo l’espulsione di Diallo. (dal 69’ Kimpembe 6 - Un paio di brividi, ma nel computo totale entra bene in campo).