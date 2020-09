Le pagelle del PSG - Neymar si autosabota. Florenzi nota lieta, ma quanto nervosismo

Risultato finale: PSG-Marsiglia 0-1

Rico 6 - Inoperoso per trentacinque minuti abbondanti, fino al gol di Thauvin, sul quale non può nulla per qualità d'esecuzione e vicinanza al momento dell'impatto. Nella ripresa non è sollecitato, ma il PSG non riesce ad evitare il ko.

Florenzi 7 - Un debutto lampo che ricorda - per tempistiche - quello di Sneijder nel derby di Milano. Con le dovute proporzioni, anche lui impiega ben poco a strappare i primi applausi convinti del Parco dei Principi. Grande precisione dei lob, non si fa turbare dall'ammonizione subitanea e forse un po' eccessiva. Non si fatica a credere che desiderasse comunque un esordio migliore. (Dall'84 Dagba s.v.).

Kehrer 6 - Non ha particolari responsabilità sul gol-vittoria di Thauvin, se non quella di attivare tardivamente la trappola del fuorigioco, eseguita in blocco. Per il resto si limita ad evitare di commettere errori grossolani.

Kimpembe 5 - Thauvin gli sfreccia davanti, e quando lui se ne ravvede il francese ha già insaccato l'uno a zero. Distratto e confuso in diverse circostanze. Serata molto amara anche per lui.

Bernat 5,5 - Il giallo in avvio di ripresa - ben speso - lo condiziona nei duelli con Thauvin. Lui però reagisce d'esperienza, e tampona i danni. Qualche scintilla là davanti, ma fatica ad imbeccare i compagni. (Dall'84' Kurzawa 5 - Espulso dopo uno scontro violento con Amavi).

Gueye 5 - La giocata migliore della sua partita è la palla-laser per il sinistro magico di Di María, che è però in netto offside. Anche lui sembra avvolto dalla cappa d'opacità che attanaglia e rallenta la squadra.

Verratti 5 - Un avvio indiscutibilmente promettente: doppia occasione sventata da Mandanda, subito padrone del centrocampo. Alla lunga però emergono i limiti determinati da una condizione fisica ancora piuttosto deficitaria. (Dal 71' Paredes 4,5 - Espulsione quasi annunciata, visto il nervosismo con cui approccia il finale di gara).

Herrera 5 - Tende a nascondersi. Scolastico nel palleggio spesso ridondante dei parigini. Le linee intasate di certo non agevolano le sue qualità in inserimento. È il primo a lasciare il campo nel Paris. (Dal 61' Draxler 5 - Inconcludente e sotto ritmo).

Sarabia 6 - Ha il pregio di conservare una lucidità decisamente più proficua rispetto ai compagni di reparto. Cresce dopo l'intervallo, e si dispera per il super intervento di Mandanda sulla sua torsione a botta sicura. Serve un assist d'oro a Neymar, che spreca.

Di María 4,5 - Il Fideo vaga a lungo alla ricerca di una collocazione soddisfacente, senza successo. Galleggia tra le linee ma non dialoga come vorrebbe tra Neymar, e rischia grosso con lo sputo - che d'intenzionale ha ben poco - che atterra a pochi centimetri da González.

Neymar 4 - Come spesso gli accade, si lascia trascinare dal nervosismo nel quale l'OM guazza nel primo tempo. Segno di una maturità che ancora non c'è. È comunque il leader tecnico e si vede, anche se questa sera sbaglia più del solito. Poi il buffetto infame a González che lo terrà lontano dai campi per chissà quanto.