Le pagelle del PSG - Si salva Verratti. Che errore di Bulka, male Kehrer

vedi letture

Bulka 4 - Non è mai rapido a liberarsi del pallone sul pressing alto portato dagli attaccanti avversari. Con un incredibile errore regala la sfera a Ganago per il gol che ha deciso la contesa.

Kehrer 5 - Che sia in posizione di centrale difensivo o terzino destro, poco cambia: è poco lucido in entrambe le circostanze, non riuscendo mai ad affondare il colpo contro una difesa che, sulla carta, si presentava decisamente meno attrezzata.

Kimpembe 5.5 - Si fa spesso scappare gli attaccanti del Lens, molto bravi ad imbucarsi in profondità non appena vengono concessi loro ampi spazi (Dal 74' Diallo s.v.)

Kurzawa 5.5 - Un primo tempo tutt'altro che entusiasmante, nella ripresa salva sul colpo di testa ravvicinato di Sylla e, poco prima del vantaggio giallorosso, si concede un'iniziativa personale, non trovando però la porta.

Bernat 5 - Spesso e volentieri è in ritardo quando dovrebbe essere invece preciso e attento, serata decisamente sottotono per il ventisettenne spagnolo che viene prelevato anzitempo da Tuchel (Dall'83' Bakker s.v.)

Herrera 6.5 - Tra i migliori della formazione ospite, dopo lo svantaggio le prova tutte per riportare la situazione in parità ma è ben poco assistito da gran parte dei compagni di squadra.

Gueye 5 - Soffre tremendamente le incursioni del Lens, tanto da perdere numerosi duelli in velocità con i vari Ganago, Banza e Kakuta. Un suo errore in chiusura, a inizio match, stava per complicare maledettamente le cose al PSG: parigini salvati dal palo.

Verratti 7 - E' il punto fermo della squadra di Tuchel, il centrale italiano non molla mai la presa nonostante le mille difficoltà incontrate nella prima serata stagionale in Ligue 1: tocca una quantità infinita di palloni, cercando di smistarsi il più possibile verso il reparto avanzato.

Sarabia 5 - Spaesato nel primo tempo, non riesce a migliorare il suo rendimento nel corso dei secondi 45'. Tra i tre componenti del tridente d'attacco, è di gran lunga il peggiore.

Kalimuendo 6.5 - Nonostante sia alle prime armi, non ha alcuna paura nello sfidare giocatori ben più esperti: carattere da vero campione, ottime capacità sia tecniche che di posizionamento. Come si suol dire, se son rose... fioriranno: siamo già a buon punto (Dal 74' Jesé s.v.)

Ruiz-Atil 6.5 - Altro classe 2002 schierato titolare viste le numerose assenze: ripaga a pieno la scelta del mister, offrendo giocate di qualità e dimostrando di avere una voglia "matta" di imporsi a questi livelli. Anche per lui, come per Kalimuendo, la Ligue 1 potrebbe essere la vetrina perfetta per spiccare il volo (Dal 68' Dagba s.v.)