Le pagelle del Real Madrid - Benzema ancora protagonista, Courtois e Ramos provvidenziali

vedi letture

Courtois 6,5 - Sorpreso sul primo palo da Machis, si rifa quando conta, più avanti, con una grande parata su Antonin a cinque dal 90'.

Carvajal 5,5 - Poca spinta stasera da quella parte, il Real gioca perlopiù dall'altro lato. In difesa, comunque, partita pulita.

Ramos 6,5 - Come Courtois, anche lui risulta provvidenziale a cinque minuti dalla fine, sulla stessa azione ma qualche secondo dopo.

Varane 6 - Tiene a bada Carlos Fernandez. Non è chiamato a grandi interventi.

Mendy 7 - La cosa più bella della partita: il suo gol. Si auto-lancia in area ed esplode un sinistro clamoroso sul primo palo. In fase offensiva è una certezza.

Kroos 6 - Si vede meno, non c'è sempre lui al centro del gioco, tuttavia quando tocca a lui la scelta e la misura sono sempre buone.

Casemiro 5,5 - Tante buone coperture, ma pesa sul groppone la palla persa che dà il via all'azione del gol di Machis.

Modric 6 - L'apertura per Benzema in occasione del 2-0 è precisa. Come lo sono tutte le altre giocate. Più in luce di Kroos.

Valverde 6 - In una posizione a metà tra trequartista ed esterno d'attacco, dà qualche grattacapo alla difesa avversaria. Dal 64' Asensio 6 - Entra bene. Poi una ruleta che avrebbe fatto impazzire anche i tifosi avversari a porte aperte.

Benzema 7 - 19 gol, 24 in stagione, 11 assist. E potremmo ancora andare avanti, ma basta questo per descrivere la stagione sontuosa di un giocatore che ha sfornato l'ennesima prestazione da protagonista.

Isco 6,5 - Tacco illuminante sull'azione della rete di Benzema. Appoggi, combinazione, anche dribbling. Convincente. Dal 63' Rodygo 6 - Aiuta nel finale, quando c'è da gestire il risultato, tenendo la palla sulla sinistra e nascondendola agli avversari.