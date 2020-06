Le pagelle del Real Madrid - Benzema da antologia, Kroos e Modric trascinano

Risultato finale: Real Madrid-Valencia 3-9

Courtois 6,5 - Sul gran diagonale di Rodrigo sembra deviare impercettibilmente il pallone, quel tanto che basta per farlo sbattere sul legno. Poco prima dell'intervallo abbassa la saracinesca su Kondogbia, che aveva fatto squillare il destro.

Carvajal 6,5 - Garantisce una copertura sufficiente sulla destra, cui prova ad abbinare le solite galoppate verso il fondo. Vicino al gol in un'occasione: vince fortuitamente un rimpallo con Soler, evita Mangala e sbatte su Cillessen.

Varane 6 - Sorpreso dalla palla tagliata di Soler, prova a raccapezzarsi in una frazione di secondo, ma ne viene fuori un intervento goffo che spiana la strada al gol di Rodrigo. Per sua fortuna alle sue spalle c'è Maxi Gómez, che partecipa attivamente e vanifica tutto.

Ramos 6,5 - Consueta esuberanza, rifletto della leadership indiscussa dello spagnolo. Comanda la difesa, s'avventura in avanti per suonare la carica. Nel finale Kang-in sfoga su di lui la sua frustrazione e si fa espellere.

Mendy 6,5 - Nel primo tempo ppare incerto in entrambe le fasi. Ferran non l'aggredisce, ma va un po' in affanno quando il Valencia costruisce sul suo lato. Si redime con l'ottimo break che spiana la strada al ritorno al gol di Asensio.

Casemiro 6 - Partita d'ordine, con qualche sbavatura qua e là senza conseguenze degne di nota. Lotta su ogni pallone, e la terza rete da antologia di Benzema ha origine da un suo bel rammendo sulla trequarti madrilena.

Valverde 6 - Zidane lo designa quale elemento di rottura tra le linee: deve pungere in inserimento, ci riesce soltanto a sprazzi. Trova comunque un buon fraseggio con i compagni, pur senza strafare. Rientra alla base al settantaquattresimo. (Dal 74' Asensio 7 - Torna in campo come se non l'avesse mai lasciato: gli basta una manciata di secondi per siglare il due a zero in girata, al volo. Bentornato).

Kroos 7 - Qualità balistiche fuori dall'ordinario che lascia intravedere ogniqualvolta prende la mira dalla distanza, anche se Cillessen è deciso a non farsi sorprendere. Dà il là all'azione del terzo gol con un'apertura millimetrica per Asensio.

Modric 7 - Sua la giocata del match: il tocco vellutato per Hazard incanala l'azione del vantaggio, e mette in discesa un match che si stava complicando non poco. A lui e Kroos il merito di aver preso per mano la squadra nel momento del bisogno.

Hazard 6,5 - È deciso a giocarsi al meglio le sue carte, ma la troppa voglia rischia di essere deleteria. Frettoloso in alcune giocate, s'intende poco con Benzema. Fino all'uno a zero, che spariglia completamente le carte: ritrova l'intesa con il partner d'attacco e regala lampi promettenti. (Dall'82' Vinícius s.v.).

Benzema 7,5 - Fino all'intervallo lui e Hazard si cercano poco, e si trovano meno. Poi il belga gli fornisce l'assist per l'uno a zero, e tutto cambia: ritrova fiducia a brillantezza, che preparano il terreno per l'eurogol che chiude il match.