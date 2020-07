Le pagelle del Real Madrid - Modric è abbagliante, Benzema sentenzia la Liga

vedi letture

Courtois 6,5 - Fino alla terribile ginocchiata di Quintillà è a tutti gli effetti uno spettatore non pagante. Non può nulla sull'avvitamento di Iborra in occasione del 2-1, si supera su Bruno Soriano dopo aver pasticciato una presa alta.

Carvajal 6,5 - Gioca a tutto campo e si fa apprezzare anche per le chiusure difensive. In due occasione il portiere avversario gli nega la gioa del gol. (Dall' 83' Vázquez s.v.).

Varane 6 - I pochi palloni che riescono ad arrivare dalle parti dell'area di rigore sono preda sua e di Ramos.

Sergio Ramos 6,5 - Capitano e leader della squadra, dà sicurezza a tutto il reparto difensivo illuminando la scena con un paio di lanci da centrocampista. A referto anche un tentativo di replicare il rigore a due battuto da Messi e Suarez qualche anno fa, ma il tentativo non ha successo.

Mendy 6 - Più pasticcione del solito ma fornisce un'altra prestazione degna del prezzo pagato per il suo cartellino. Se l'assenza di Marcelo è passata quasi inosservata avrà anche i suoi meriti.

Kroos 6,5 - Il gran caldo e un avversario tutt'altro che ostico incidono sulla sua brillantezza. Solita tecnica sopraffina al servizio dello sviluppo della manovra, nel finale stampa un bolide di sinistro sulla traversa. (Dall' 83' Valverde s.v. ).

Casemiro 6,5 - I giocatori avversari lo guardano sconsolati mentre porta via il pallone a chiunque gli si pari davanti. In mezzo al campo la legge la detta lui.

Modric 7 - L'assist a Benzema e tanti colpi di genio in mezzo al campo per mandare a vuoto gli sterili tentativi di pressing degli avversari. Fondamentale per questa squadra. (Dall' 83' Isco s.v.).

Rodrygo 6 - Viene spesso chiamato in causa dai compagni, non disdegna affatto l'1vs1 e si dimostra meritevole del palcoscenico calcato. (Dal 63' Asensio 5,5 - Prima del pallone che trasforma in gol, poi annullato dal VAR, non lascia traccia del suo ingresso in campo).

Benzema 7,5 - Attaccante, anzi, giocatore totale: primo difensore sui tiri piazzati, centrocampista aggiunto in fase di non possesso e straordinario finalizzatore. Autore di una stagione super.

Hazard 6,5 - Fisicamente non è brillantissimo ma gli avversari devono ricorrere alle cattive quando la palla è tra i suoi piedi. Avrà altre occasioni per arrivare in perfette condizioni alla Champions League. (Dal 63' Vinicius Jr. 6,5 - Entra con la voglia matta di mettersi in mostra, ci riesce parzialmente. Pazzesca la giocata che permette il facile tap-in di Asensio, ma il VAR vanifica tutto).