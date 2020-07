Le pagelle del Real Madrid - Sergio Ramos eterno, Kroos spento

Courtois 6.5 - Compie più di un intervento salva-risultato: il portiere belga dimostra solidità, concentrazione e lucidità.

Carvajal 6.5 - Non è sempre impeccabile sulla corsia di destra a causa della gran partita di Cucurella. Bravo, nel finale, a farsi atterrare da Olivera in area di rigore e a spalancare le porte al gol di Sergio Ramos: l'esperienza, in questo caso, ha avuto un peso determinante.

Varane 6 - Colpito da una pallonata all'orecchio, è costretto ad abbandonare il campo prima dell'intervallo (Dal 33' Eder Militao 5.5 - Entra a freddo commettendo qualche ingenuità di troppo: col passare dei minuti si accende, ma senza lasciare il segno)

Ramos 7.5 - Altro gol e altro passo importante nella storia del Real Madrid: il difensore spagnolo ha firmato l'undicesimo sigillo stagionale, una marcatura preziosa perché potrebbe valere la conquista del titolo di Liga.

Mendy 5.5 - Primo tempo da dimenticare per l'ex giocatore del Lione. La sua partita, di fatto, comincia dopo i tre cambi effettuati contemporaneamente di Zidane poco dopo l'ora di gioco.

Modric 6 - Resta in campo poco più di un'ora, tocca tanti palloni ma non è incisivo (Dal 63' Valverde 5.5 - Tra i subentrati, è sicuramente quello che si è messo meno in mostra)

Casemiro 6.5 - Viene marcato stretto dagli avversari per tutta la durata dell'incontro, ma nonostante ciò riesce a far vedere il suo talento e si dimostra molto attento anche in fase difensiva.

Kroos 5 - Serata negativa per il tedesco che non è mai riuscito ad entrare a pieno ritmo in partita.

Isco 6 - Al 36' David Soria gli nega la gioia personale con un grandissimo riflesso: è questo l'unico highlights della sua serata (Dal 63' Rodrygo 7 - Spacca la partita: in poco più di trenta minuti, recupero compreso, macina chilometri sulla fascia, proponendosi tantissime volte per i traversoni verso il centro dell'area)

Benzema 6 - E' costretto, per forza di cose, a lavorare ben lontano dall'area di rigore avversaria. Con gli ingressi di Rodrygo e Asensio, la sua partita cambia in positivo: il transalpino, infatti, si rende più pericoloso in zona offensiva (Dal 90' Mariano Diaz s.v.)

Vinicius Junior 5.5 - Ha un'opportunità incredibile, in spaccata, dopo venticinque minuti: David Soria, con uno splendido riflesso, mantiene inviolata la propria porta. Il gioiellino brasiliano tocca pochissimi palloni, ma quando lo fa riesce sempre a mostrare le sue abilità straordinarie (Dal 63' Asensio 6 - Propositivo e concentrato fin dal suo ingresso, dimostra buon feeling con Benzema)