Le pagelle del Real Madrid - Sergio Ramos todocampista per il record. Bale svogliato

Risultato finale: Real Madrid - Eibar 3 - 1

Courtois 6,5 - Se il Real Madrid prende solo un gol il merito è soprattutto suo. Due parate, una su Edu Exposito e l'altra su Pedro Leon, che valgono l'ampia sufficienza.

Carvajal 6 - Nessuno squillo particolare ma il solito lavoro prezioso, sia in difesa che in attacco (dal 46' Mendy 5,5 - Non sale in tempo per lasciare Bigas in fuorigioco sul gol del 3-1. Poi prova qualche sgasata in avanti con scarsi risultati).

Sergio Ramos 7 - Il gol che gli permette di agganciare Koeman come difensore più prolifico di tutti i tempi in Liga è il manifesto del difensore di Siviglia. Palla rubata in difesa e via dall'altra parte a concludere in porta: un todocampista in difesa (dal 61' Militao - Il suo highlight è un intervento in anticipo su Inui a tempo praticamente scaduto. Impegnato poco o nulla).

Varane 6,5 - Non sbaglia nessuna chiusura. Partita impeccabile.

Marcelo 6,5 - Un gol pregevole per tornare al centro del progetto Real Madrid. Con quel mancino può fare davvero quello che vuole. Nel finale scompare a causa di giramenti di testa.

Modric 5,5 - Non prende la sufficienza perché da lui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Gioca una partita piuttosto tranquilla, forse troppo (dall'84' Valverde - s.v.)..

Casemiro 6 - Il Real Madrid funziona grazie alla sua corsa e alla sua presenza. Nessuna giocata particolare, ma la solita presenza a centrocampo anche se rischia in un paio di occasioni il secondo giallo.

Kroos 7 - Tocca il primo pallone e lo infila al sette con il piattone. Per il resto dà il solito ordine ai suoi con classe.

Hazard 6 - Comincia a far vedere le prime giocate da Hazard: con la palla al piede è unico anche se deve ovviamente ritrovare la forma. Può dare molto di più, ma alla terza partita in sette mesi mette in campo una prestazione che ci può stare (dal 62' Bale 5 - Peggio di così era difficile entrare in campo. Tocca tre palloni e li perde malamente tutti. Svogliato).

Benzema 6,5 - È dai suoi piedi che partono il 90% delle azioni offensive del Real. Gli manca il gol per raggiungere il 7.

Rodrygo 5 - Si vede solo per un tiro al volo al termine del primo tempo. Poteva non scendere in campo e sarebbe stato lo stesso: troppo timido (dal 62' Vinicius jr. 6 - A differenza di Bale almeno ci prova con un paio di scatti impressionanti. Nulla di che, ma la partita era pressoché finita).