Le pagelle del Real Madrid - Vinicius e Ramos a segno, Bale bocciato

vedi letture

Courtois 6 - Nel primo tempo è costretto a più di una parata salva-risultato. Si fa trovare sempre pronto, senza alcuna esitazione.

Carvajal 5.5 - Soffre tantissimo la rapidità e le iniziative di Lago Junior, cadendo più volte nella trappola dell'esterno del Maiorca. Compie un fallo evidente su Dani Rodriguez nell'azione che porta al gol di Vinicius Junior.

Varane 6 - In avvio di partita compie un bel salvataggio sul cross di Rodriguez per Budimir. Dopo il 2-0, si limita a far girare il pallone.

Ramos 7 - L'arbitro non estrae il secondo cartellino giallo al suo indirizzo per un fallo su Budimir, il VAR non interviene e allora il difensore centrale resta in campo. Passano cinque minuti ed ecco che, proprio lui, firma il 2-0 con una straordinaria punizione dal limite.

Mendy 6 - Salterà l'Espanyol per un'ammonizione rimediata in seguito ad un intervento scomposto commesso ai danni di Kubo, contro il quale si è dovuto impegnare più del previsto.

Valverde 6 - Spettatore non pagante nei primi 45', si accende nella ripresa ma non riesce a dare continuità al suo gioco.

Modric 6.5 - Assist-man per l'1-0 di Vinicius Junior, è molto bravo a mantenere costantemente alto il pressing sui portatori di palla avversari. Macchia la sua prestazione con un "giallo" che gli costerà la squalifica al prossimo turno (Dal 70' Asensio 6 - Poco più di venti minuti a disposizione per il 24enne che, nonostante l'ingresso a risultato acquisito, ce la mette tutta per figurare bene)

Bale 5 - Non è più il Gareth di un tempo: fatta eccezione per un lampo ad inizio gara, il gallese appare spento e poco inserito nel gioco della squadra per gran parte della sua permanenza sul terreno di gioco (Dal 71' Isco 6 - Non ha alcuna occasione per far male, ma è importante il suo lavoro col pallone tra i piedi)

Hazard 5.5 - Serata non entusiasmante per l'ex Chelsea: pochi palloni toccati e zero opportunità da rete create. Troppo poco per un calciatore del suo livello (Dal 61' Kroos 6 - Trenta minuti sufficienti per il tedesco, anch'egli caduto nella "trappola" di Kubo)

Vinicius Junior 7.5 - Un primo tempo giocato magistralmente dal giovane brasiliano che, oltre ad aver segnato il gol dell'1-0, ha colpito anche una traversa. Quando scatta è incontenibile: quest'oggi ha toccato i 34 km/h, semplicemente mostruoso (Dall'83 Brahim Diaz 6 - Sfiora la gioia personale allo scadere: Manolo Reina si distende e gli nega il gol)

Benzema 6 - L'attaccante francese si è visto poco. Una giornata non eccellente può capitare a chiunque, a maggior ragione a chi in stagione ha già segnato 22 gol tra tutte le competizioni (Dall'83' Mariano Diaz 6 - Nell'ultima azione dell'incontro, Sedlar lo anticipa a due passi dalla linea di porta per quello che sarebbe stato un tap-in agevole per il 3-0)