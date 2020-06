Le pagelle del Siviglia - Ocampos uomo derby, Suso non brilla

Siviglia-Betis 2-0: 56' Ocampos (S), 62' Fernando (S)

Vaclik 6 - Guanti immacolati. Nei 90' regolamentari non compie nemmeno una parata, rimane immobile anche nei minuti di recupero. Bene sui palloni alti, ma ha davvero poco lavoro da sbrigare.

Navas 6.5 - Nonostante la spinta costante di Ocampos dal suo lato di competenza, non si tira indietro e aumenta la pericolosità offensiva del Siviglia con un costante forcing offensivo.

Diego Carlos 6.5 - Non sbaglia un intervento, nel primo tempo si inventa una scivolata disperata che evita guai peggiori. Nella ripresa partecipa anche in fase di costruzione.

Koundé 6 - Qualche sbavatura in più rispetto al compagno di reparto, ma complessivamente gioca una buona prova. Non va per il sottile, si rende pericoloso sui calci d'angolo.

Reguilon 6 - Nei primi 20' di gioco è praticamente imprendibile, appena affonda manda in confusione Emerson. Bene anche nella ripresa, dove cura maggiormente la fase difensiva. (Dall'80' Vazquez 6 - Tocca pochi palloni, ma entra subito in partita con lo spirito giusto).

Oliver Torres 6.5 - Se si cerca la parola dinamismo sul dizionario c'è la sua faccia: corre per 80' minuti netti, non si ferma mai. Qualche errore nel finale, ma la sua pressione sui portatori di palla fa la differenza. (Dall'81' Escudero 6 - Buon ingresso in campo, si limita alla gestione del possesso).

Fernando 7 - La pressione gli crea qualche problemino di troppo, ma se la cava senza rischiare. Nella ripresa si inventa il gol del 2-0 con un ottimo inserimento a fari spenti.

Jordan 6 - Il meno brillante dei suoi, soprattutto nel finale non riesce a gestire bene i palloni. Recupera un buon quantitativo di palloni, l'atteggiamento non si discute.

Ocampos 6 - Meno male che era a mezzo servizio. Le prime due accelerazioni fanno capire che è in giornata, il palo dopo 10' mette in chiaro le cose. Prova ripetutamente a far male al Betis, ma non riesce a superare Robles. Nella ripresa spacca il match prima su rigore poi inventandosi un super assist di tacco. (Dal 71' Banega 6 - Va in campo per mettere ordine: Lopetegui gli chiede garanzie, lui non ha nessun problema e inizia a dettare i tempi e a gestire il gioco come ha sempre fatto).

de Jong 6.5 - Un paio di situazioni non sfruttate, ma fa il classico lavoro sporco da centravanti. Si muove spalle alla porta, buona l'intesa con Ocampos. (Dal 72' En-Nesyri 5.5 - Non si vede moltissimo, soffre il forcing finale da parte degli avversari).

Munir El Haddadi 6.5 - I ricami di troppo non mancano mai, così come le giocate forzate. Ma sulla corsia mancina diventa una spina nel fianco. (Dal 74' Suso 5.5 - Buona la costruzione del tiro nel finale, ma quando deve dare una mano spreca troppi palloni).