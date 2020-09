Le pagelle del Siviglia - Suso inconcludente, Diego Carlos regala la Supercoppa al Bayern

Bayern Monaco - Siviglia 2-1: 15' rig. Ocampos (S), 34' Goretzka (B), 104' Javi Martinez (B)

Bono 5,5 - Bono, ma non benissimo. In un paio di occasioni mette bene le mani e salva tutto, ma sul gol di Javi Martinez lascia lì la sfera commettendo un errore grossolano che rovina una buona prestazione.

Jesus Navas 6 - Diventa praticamente una mina vagante quando gli andalusi ripartono: attaccante aggiunto, i maggiori pericoli arrivano proprio dalla corsia destra. Gnabry però lo mette in difficoltà nella ripresa.

Diego Carlos 5 - Un episodio può cambiare la partita. Gioca bene ed è attento, ma col passare dei minuti la lucidità cala. Risultato? Svirgolata inutile, calcio d'angolo regalato e trofeo al Bayern Monaco.

Koundé 5,5 - Si esalta sulla girata di Muller, deviando in corner un tiro pericolosissimo. Poi commette un paio di leggerezze decisive, come in occasione del primo gol: fa mezzo passo in anticipo, perdendosi Lewandowski.

Escudero 5- Qualche sovrapposizione in fase offensiva, ma niente di più. Nel resto della sfida soffre parecchio lasciando praterie intere a Pavard e Sané sulla corsia di competenza.

Jordan 6 - Buon approccio alla sfida, con un paio di tocchi giusti al momento giusto. Quando la lotta in mediana ci mette sempre il piede, chiude la sua prestazione con un dolore muscolare, ma sacrificandosi anche in fase di spinta. (Dal 94' Vazquez 5.5 - Si vede soltanto al momento del cambio, poi svanisce tra le maglie rosse del Bayern).

Fernando 7 - Apre il gioco, salva tutto e spende bene il cartellino giallo interrompendo un'azione pericolosa: sotto al termine equilibratore c'è anche il suo nome, diventa prezioso in entrambe le fasi di gioco. Nel finale tiene in piedi la squadra, nonostante il netto calo fisico.

Rakitic 6 - Inizia molto bene procurandosi il calcio di rigore che sblocca la partita. Il croato però fa molta fatica, si vede che non sta benissimo dal punto di vista fisico. In un paio di occasioni arriva in ritardo, ma le qualità non si discutono. (Dal 57' Oliver Torres 6 - Buon approccio il suo, si sacrifica in diverse occasioni e non lascia mai troppi spazi al Bayern).

Ocampos 7 - La sua costanza è impressionante: dopo il lockdown è diventato un giocatore fondamentale per questa squadra, soprattutto in fase difensiva. Si prende il pallone e le responsabilità del caso, andando a segnare il gol dell'1-0 dal dischetto.

De Jong 6.5 - Tante sponde, spesso utili per far salire la squadra. Il numero 9 però viene lasciato solo contro Sule e Alaba, spesso viene raddoppiato e non riesce ad essere pericoloso. Pochissime occasioni, ma si sacrifica davvero molto. (Dal 56' En-Nesyri 5 - Difficile rimanere freddi contro Manuel Neuer, ma si divora un'occasione davvero incredibile che avrebbe regalato la coppa al Siviglia. Per non farsi mancare nulla colpisce anche il palo).

Suso 5,5 - Destro-sinistro, tocco e ricamo. Il tempo di gioco se ne va, facendo perdere pericolosità alla manovra del Siviglia. Mai imprevedibile, cerca sempre la giocata in più che manda fuori giri tutti, anche i propri compagni. (Dal 72' Gudelj 5,5 - Non si vede moltissimo, ci mette il suo sul gol di Martinez rinviando male e lasciando il pallone ad Alaba).

Julen Lopetegui 5,5 - L'impronta tattica che dà alla sua squadra mette sotto scacco il Bayern per la prima mezz'ora del match. Poi la forma fisica cala, i cambi danno comunque qualche minuto di ossigeno agli andalusi anche se non incidono come quelli del collega.