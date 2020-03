Le pagelle del Siviglia - Suso non brilla, Ocampos imprendibile: la Roma è avvisata

Atletico Madrid - Siviglia 2-2: 19' De Jong (S), 32' rig. Morata (A), 36' Joao Felix (A), 43' rig. Ocampos (S)

Vaclik 5.5 - Può fare davvero poco sui due gol subiti nella prima frazione, ma su un paio di uscite sbaglia il tempo: deve dare maggiore sicurezza ai suoi, anche in un paio di interventi non brilla per efficacia.

Navas 6 - Gioca da terzino, ma quando può alza il ritmo e si porta in avanti. Esperienza e qualità, soprattutto nel momento più complesso della gara.

Koundé 6 - Sul centro destra il Siviglia non trema moltissimo grazie anche alla prestazione del numero 12. Non bada molto alla qualità, ma è sempre concentrato in ogni momento del match.

Diego Carlos 5 - Prestazione da dimenticare, sbaglia tutto quello che può. Nel finale regala un rigore in movimento a Carrasco, per sua fortuna il numero 21 non trova lo specchio.

Reguilon 5.5 - Lascia molto spazio alle giocate degli esterni, non riesce quasi mai a trovare le giuste misure. È più pericoloso in attacco, di testa sfiora anche il gol.

Jordan 5 - Inizia molto bene con un paio di aperture, poi commette un errore clamoroso che porta al secondo gol dell'Atletico Madrid. Da quel momento corre a vuoto e sbaglia troppo, soprattutto quando deve impostare. (Dal 74' Sergi Gomez 6 - Buon approccio alla sfida, si distingue per un paio di giocate difensive).

Gudelj 6.5 - Si muove molto bene in tutta la linea mediana, ma quando Lopetegui lo sposta in cabina di regia diventa più efficace: ci prova anche dalla distanza, senza però fare male ad Oblak.

Banega 5.5 - Prova spesso il lancio lungo, ma non trova mai le giuste misure. Quando torna a fare la mezzala diventa pericoloso, ma manca in fase di possesso: quando trova spazio non si inserisce mai, dalle sue parti il Siviglia non sfonda mai.

Ocampos 8 - I primi minuti li gioca in punta di piedi, con qualche ricamo di troppo. Quando riesce a prendere un metro a Trippier diventa incontenibile: si procura il calcio di rigore, lo segna e mette in crisi tutta la difesa colchoneros. (Dall'82' Vazquez s.v.).

De Jong 7 - Un pallone toccato, un gol messo a segno. Trotterella in mezzo al campo, ma alla prima occasione utile manda a vuoto Savic e apre le danze al Metropolitano.

Suso 5 - Si vede davvero poco, soprattutto nella prima frazione. Una conclusione in porta dal limite che non spaventa Oblak, poi si eclissa pian piano tra le maglie dei padroni di casa. (Dal 63' En-Nesyri 5 - Sta vivendo un buon momento di forma, ma forse la pressione del pubblico di casa lo manda fuori giri).