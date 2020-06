Le pagelle del Southampton - Ings ultimo ad arrendersi, McCarthy da horror

Queste le valutazioni date al Southampton, sconfitto in casa dall'Arsenal per 0-2.

McCarthy 4,5 – Giornata decisamente da dimenticare per il portiere dei Saints. Nel primo tempo regala il pallone a Nketiah, che l’attaccante deposita in rete. Nel finale respinge corta la punizione di Lacazette, favorendo il tapin vincente di Willock.

Valery 5 – Nel primo tempo soffre tremendamente le continue avanzate di Saka e Aubameyang sulla sua corsia di competenza. (dal 46’ Walker-Peters 6,5 – Tutta un’altra musica rispetto al compagno di reparto. Frequenti le sue discese sulla destra e i suoi cross insidiosi)

Stephens 5 – Va più volte in difficoltà per via del pressing costante di Nketiah. Nel finale lascia i suoi in inferiorità numerica per aver fermato Aubameyang lanciato verso la porta.

Bednarek 5,5 – Ha delle responsabilità sul gol di Nketiah, avendo effettuando un retropassaggio rischioso a McCarthy. Si riscatta parzialmente sventando qualche pericolo in area.

Bertrand 6 – Dal reparto arretrato è certamente il più convincente. Si rivela più intraprendente nella seconda parte della gara.

Armstrong 6 – Prestazione altalenante per lui, che parte con un discreto piglio per poi calare e riaccendersi dopo l’intervallo.

Ward-Prowse 6 – Prova a dare sostanza alla linea mediana del Southampton. Si fa vedere anche in avanti con un paio di conclusioni verso la porta.

Hojbjerg 5,5 – Dopo un primo tempo piuttosto grigio, nella ripresa non migliora la sua prestazione come altri suoi compagni. (dal 91’ Romeu s.v.)

Redmond 6 – Ingaggia un duello all’ultimo sangue con Bellerin, che lo vede prevalere poche volte e quasi tutte nella ripresa.

Ings 6,5 – Lotta come un leone su tutti i palloni, ma le occasioni per segnare sono davvero poche. Non si risparmia fino all’uscita dal campo nei minuti di recupero. (dal 91’ Vestergaard s.v.)

Obafemi 5 – Ha pochi palloni giocabili e viene ben contenuto dai difensori avversari. (dal 46’ Long 6,5 – Crea la più grande palla gol della ripresa, costringendo Martinez alla parata in due tempi)