Le pagelle del Tottenham - Bergwijn spacca la sfida, Lloris non basta. Macchinoso Kane

Risultato finale: Tottenham-Manchester United 1-1

Lloris 7 - Se il Tottenham, soprattutto nella parte finale del secondo tempo, non cade sotto i colpi del Manchester United è merito del portiere campione del mondo. Davvero super il suo intervento sul mancino di Martial.

Aurier 6,5 - Come prima dopo tre mesi niente male per l'ivoriano, corre e anche tanto lungo la corsia di destra. Per più di metà gara quasi un'ala aggiunta per mettere in difficoltà lo United.

Dier 5,5 - Preferito a gente del calibro di Vertonghen e Alderweireld. Si dimostra diligente e intelligente in molte fasi della partita, decisivo un intervento sul destro in diagonale di Martial. Peccato di ingenuità e generosità da parte del direttore di gara, sanzionato con il rigore un suo leggero intervento su Pogba.

Sanchez 6 - Non comincia benissimo il difensore colombiano, stava per combinarla grossa alla metà del primo tempo concedendo una grande occasione a Rashford. Nella ripresa poi non sbaglia nulla.

Davies 6 - L'ultima della sua dieci partite il primo di marzo, si ripresenta da titolare e non sfigura. Rischia di pagare qualche leggera disattenzione in avvio di gara, molto meglio nella ripresa.

Sissoko 5 - Schierato da mediano davanti alla difesa, non precisamente il suo ruolo perfetto. Soffre la fisicità del centrocampo dello United, pochi cambi di passo che lo hanno sempre contraddistinto.

Winks 6 - Testa alta e tanti palloni giocati per i compagni, prestazione di buon livello per il centrocampista inglese. Viaggia a buon ritmo soprattutto nel primo tempo.

Lamela 5 - Grande occasione concessa all'ex Roma da Mourinho, comincia discretamente con qualche giocata interessante ma cala bruscamente alla distanza. Ci si poteva aspettare qualcosa in più. (Dal 71' Fernandes 6 - Discreto impatto con la sfida per il giovane portoghese).

Bergwijn 6,5 - Un inizio super per l'attaccante olandese schierato da trequartista, mossa vincente per Mourinho. Parte dalla trequarti e firma il vantaggio, per tutto il primo tempo sgasa ma nella ripresa allenta la pressione. (Dal 70' Lo Celso 6 - Prova a danzare sulla sfera nel finale di gara, qualche buona idea).

Son 6 - Non è ancora il Son che tutti conosciamo, qualche iniziativa interessante ma sparuta lungo il corso della sfida. Impegna De Gea con un colpo di testa, si incarica della battuta di ogni calcio piazzato.

Kane 5 - Il grande regalo per questo finale di stagione per Mourinho ma si sentono tutti i sei mesi di inattività. Non scende in campo da Capodanno, abbastanza macchinoso e mai veramente in partita.