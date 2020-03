Le pagelle del Tottenham - Dele Alli a segno, tante prove insufficienti

Lloris 5.5 - Pesa come un macigno, sull'esito finale, la mancata trattenuta sul tiro non irresistibile di Rodriguez: non può nulla sulla prontezza di Wood. In qualche altra occasione dimostra di non essere molto preciso.

Alderweireld 5 - Serata da dimenticare per l'esperto giocatore belga, protagonista di una prestazione opaca e davvero stracolma di errori, alcuni dei quali veramente ingenui.

Sanchez 5.5 - Commette un evidente fallo ai danni di Wood, ma il direttore di gara non viene richiamato dal VAR e fa proseguire, negando così un rigore "solare" al Burnley. Escludendo questo episodio, da segnalare diversi errori in fase d'impostazione da parte sua.

Tanganga 6 - La difesa del Tottenham, specialmente nel primo tempo, ha incontrato numerose difficoltà: novanta minuti giocati con numerosi alti e bassi dal giovane difensore ventenne.

Vertonghen 5 - Si mette in mostra dopo 4' con un traversone a cercare Lamela, poi sparisce letteralmente dal campo: McNeil e Wood, in particolare, non gli danno un attimo di respiro.

Skipp 4.5 - José Mourinho lo lancia dal primo minuto ma non viene ripagato dalla scelta, perché il giovane inglese non riesce mai ad entrare in partita. (Dal 46' Lucas Moura 6.5 - Fa un lavoro molto importante per il resto della squadra, pur senza procurarsi chiare occasioni da gol)

Dier 6 - Ci si attendeva una risposta, dal punto di vista mentale, dopo quanto accaduto in FA Cup. Una sua imprecisione permette al Burnley di passare in vantaggio: si rifà, parzialmente, nel secondo tempo chiudendo lo specchio della porta a Vydra che, da due passi, ha rischiato di punire Lloris.

Ndombélé 4.5 - Anch'egli, come Skipp, è protagonista di una serata da dimenticare il prima possibile: tocca pochissimi palloni, non si propone mai in avanti e Mourinho lo toglie dopo 45'. (Dal 46' Lo Celso 7 - Il suo ingresso in campo "spacca" la partita: ogni azione attuata dagli "Spurs" nella ripresa porta la sua firma)

Bergwijn 5.5 - Primi 45' da dimenticare, nel secondo tempo alza i ritmi come il resto della squadra ma finisce senza lasciare alcun segno.

Alli 6.5 - Ad inizio ripresa firma il pareggio direttamente da calcio di rigore, riscattando un avvio di match piuttosto complicato. A meno di 5' dal termine va ad un passo dalla doppietta personale: ricevuta palla da Aurier, il ventitreenne calcia sull'esterno della rete da ottima posizione.

Lamela 5.5 - Si mette in mostra dopo appena 37 secondi, mancando il tap-in vincente da due passi. Gioca 90' di vero sacrificio, procurandosi soprattutto il fallo da rigore. (Dal 78' Aurier s.v.)