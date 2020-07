Le pagelle del Tottenham - Kane è un killer magico. Difesa granitica

Risultato finale: Tottenham-Leicester 3-0

Lloris 7 - A dispetto del parziale su cui si conclude la prima frazione, non resta inoperoso: Ayoze Pérez è il cliente più scomodo è agguerrito, ma anche Vardy lo sollecita con un colpo di tacco estemporaneo in mischia. Dopo l'intervallo abbassa la saracinesca per due volte su Iheanacho.

Aurier 6 - Nulla di più semplice. Il Tottenham trova il suo equilibrio mantenendo bloccati i due terzini: lui e Davies si limitano ad una fase difensiva guardinga. E il risultato finale certifica anche il loro ottimo lavoro.

Alderweireld 6,5 - Contraerea dominante, anche perché il Leicester non mette in campo un attacco particolarmente muscolare. S'intende a meraviglia con Sánchez e annulla insieme al compagno di reparto la minaccia Vardy.

Sánchez 6,5 - Poche noie anche per lui. Le patenti difficoltà ad inserirsi in area costringono le Foxes a cercare spesso la soluzione da fuori, abbassando notevolmente il tasso di pericolosità della squadra di Rodgers.

Davies 6,5 - Guarda le spalle a Son, senza prendersi particolari rischi in appoggio alla manovra. Poco male, perché difensivamente la sua prestazione è pressoché immacolata.

Sissoko 6 - Non parte benissimo, poi si raccapezza e conclude il suo match senza sbavature di sorta. Lo sviluppo dell'incontro di certo lo agevola, ma sa essere prezioso.

Winks 6,5 - La qualità del palleggio del Tottenham è determinata anche - e soprattutto - dalla pulizia del suo lavoro in regia. Cuce gioco, anteponendo l'efficacia al barocchismo. Serve un lancio millimetrico a Son, fermato sul più bello da Schmeichel. (Dal 91' Skipp s.v.).

Lo Celso 6 - La manovra è a tratti armoniosa e le sue qualità non possono che beneficiarne, anche se tende a nascondersi di tanto in tanto. L'atteggiamento, però, è quello giusto: non esita nemmeno ad usare il randello, quando necessario. (Dal 77' Lamela s.v.).

Lucas 7 - Movimento a cerniera che la difesa delle Foxes non riesce quasi mai ad inibire. Galleggia tra le linee, e così facendo serve due assist in chiusura di primo tempo ad Harry Kane, che di fatto mette in cassaforte i tre punti. (Dal 78' Bergwijn s.v.).

Kane 7,5 - Un killer d'area di rigore, che si riconferma tale anche quest'oggi: puntuale nell'inserimento e nella conclusione in spaccata sul due a zero, mentre il tris è pura magia, un mix esplosivo di consapevolezza e talento sconfinato.

Son 7 - Anche il sudcoreano, oggi, è particolarmente ispirato: condivide il gol che apre le danze con Justin, anche se la Premier ne assegna la paternità all'esterno del Leicester. Ci riprova a metà primo tempo con un destro secco sventato da Schmeichel. Meno mordace nella ripresa, forse appesantito dalla fatica. (Dall'89' Fernandes s.v.).