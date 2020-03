Le pagelle del Tottenham - Lo Celso non si accende, Dele Alli e Lucas impalpabili

Lloris 6 - Non ha colpe sui gol subiti. Anzi, ha il merito nel finale di primo tempo di non rendere il passivo ancora più pesante su un rimpallo che stava per favorire la prima rete in Champions di Schick.

Aurier 5 - Lascia tanto spazio dal suo lato e sbaglia in occasione del 2-0 gestendo male un pallone che consegna ad Angelino. In avanti è innocuo. (dal 90’+1 Fagan-Walcott - s.v.)

Dier 6 - Se un centrocampista, oggi adattato a centrale, diventa il migliore del reparto, allora c’è qualcosa che non va. Qualche uscita a vuoto la fa anche lui, ma è sicuramente il più in partita dei suoi colleghi.

Tanganga 5 - Soffre il non aver un punto di riferimento nel tridente mobile dei tedeschi. Resta immobile sul gol del 2-0 perdendosi completamente Sabitzer e anche sul 3-0 copre tardivamente su Forsberg.

Alderweireld 5 - Non è un terzino, ma l’emergenza costringe Mourinho a schierarlo lì. Dal suo lato nascono quasi tutte le occasioni da gol del Lipsia. Troppo morbido in marcatura sulla prima rete di Sabitzer.

Lo Celso 5,5 - Le cose migliori le fa quando si accentra come negli ultimi minuti del primo tempo creando l’unica occasione da gol del Tottenham. Il problema è che ci riesce poco per demeriti suoi e per meriti del Lipsia. (dall’80’ Fernandes - s.v.)

Sessegnon 5 - Classe 2000, non giocava da un mese e si vede. Perde tanti palloni a centrocampo e si fa ammonire a metà del primo tempo condizionando così il resto della sua partita.

Winks 5,5 - Il centrocampo del Tottenham soffre la superiorità numerica di quello del Lipsia e anche Winks va in affanno. Non rischia la giocata e spesso viene sorpreso tra le linee dagli attaccanti del club tedesco.

Lamela 5 - Lo spazio da attaccare in alcune occasioni lo avrebbe anche, ma l’argentino sbaglia l’ultima scelta. Non è decisamente la sua serata.

Dele Alli 5,5 - Un paio di buone giocate quando riesce a scambiare nello stretto le mette in mostra, ma nulla di più. Nella ripresa, visto il passivo, diventa indolente e nervoso rimediando anche un giallo per un fallo di frustrazione.

Lucas Moura 5 - Nel primo tempo viene servito soprattutto con palloni alti che non riesce a gestire. Klostermann lo anticipa sempre e anche nella ripresa non crea pericoli verso la porta di Gulacsi.