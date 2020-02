vedi letture

Le pagelle del Tottenham - Si salva Lo Celso, grave ingenuità di Davies

Risultato finale: Tottenham-Lipsia 0-1

Lloris 6,5 - Il risultato di 0-1 in favore del Lipsia è addirittura favorevole al Tottenham visto il gran numero di occasioni create, se gli Spurs non soccombono è anche grazie agli interventi dell'estremo difensore francese.

Aurier 5,5 - Nulla da eccepire in fase di spinta per il terzino ivoriano ma soffre la freschezza atletica di Angelino, spesso viene superato con troppa facilità dall'esterno mancino del Lipsia.

Sanchez 6,5 - Il colombiano tiene in piedi la retroguardia del Tottenham, più di un intervento degno di nota per l'ex Ajax. Legge bene i traversoni provenienti dalle corsie esterne.

Alderweireld 6 - Meno preciso del compagno di reparto ma efficace. Forma una buona coppia con il colombiano anche senza Vertonghen, sui palloni alti prova a svettare più di Schick.

Davies 5 - Serviva un episodio al Lipisa per sbloccare la sfida, arriva con l'ingenuità del terzino degli Spurs. Commette un fallo assolutamente evitabile ai danni di Laimer concedendo così il calcio di rigore.

Gedson Fernandes 6 - Alti e bassi ma che valgono la sufficienza, quando si accende gli avversari sono costretti a stenderlo. Buon inizio per il giovane portoghese, può soltanto migliorare. (Dal 65' Ndombelé 6 - Battaglia in mezzo al campo ma non basta).

Winks 5 - Concede fin troppo spazio ai palleggiatori del Lipsia e la squadra tedesca ringrazia, riesce poco ad arginare la manovra dei tedeschi che fanno il bello ed il cattivo tempo in mezzo al campo.

Lo Celso 6,5 - Prova a diventare il faro della manovra del Tottenham, le migliori occasioni degli Spurs passano delle sue intuizioni. Nella ripresa è sfortunato quando su punizione colpisce il palo della porta di Gulacsi.

Dele Alli 5 - L'inglese non si vede praticamente mai. Si schiera nel solito ruolo di trequartista nel tentativo di dialogare con Lucas Moura, non riesce come da intenzione. Pochissimi palloni giocati. (Dal 66' Lamela 6 - Riesce almeno ad impegnare il portiere avversario rispetto al compagno sostituito).

Bergwijn 5,5 - Comincia abbastanza bene, la migliore occasione del primo tempo porta la sua firma. Si spegne però alla distanza divorandosi anche un gol in avvio di secondo tempo.

Lucas Moura 5 - La sua presenza si nota soltanto su un tentativo in avvio di ripresa, non è un centravanti e non riesce praticamente mai a sfondare tra le maglie della retroguardia del Lipsia.